Momentálně mají jednotliví prodejci elektroniky těchto herních konzolí naskladněno dostatek. Například Alza a Datart dle svých slov plánují přes Vánoce prodat „stovky kusů.“ Dostatek je hlavně verzí se zabudovanou mechanikou, levnější bez mechaniky ovšem nejsou takřka k sehnání.

„Oproti minulému roku, kdy šlo o nedostatkové a velmi žádané zboží, máme letos dostatečný počet kusů varianty s mechanikou. Díky tomu jsme schopní pokrýt poptávku do konce roku. V případě varianty Digital Edition je dostupnost horší a počítáme s tím, že budeme postupně vykrývat předobjednávky,“ sdělila nám mluvčí internetového obchodu CZC Michaela Balarinová.

Ti, kdo nad koupí PlayStationu 5 jako vánočního dárku přemýšlí, by ale měli spěchat. Na našem trhu jich je sice nyní dost, ovšem poptávka je veliká a nikdo neví, jak to bude s jejich dalším naskladněním v roce 2023. „Předpokládáme, že výpadek v dodání tohoto zboží bude minimálně šest měsíců. Zasáhne tedy první polovinu nadcházejícího roku,“ říká Olga Dolínková z Datartu.

Proč došlo ke zpoždění dodání a za kolik konzoli seženete?

Japonské Sony zasáhla jako každého technologického giganta stále probíhající čipová krize. Nedostatek polovodičů způsobil výpadek a distribuce spotřební elektroniky byla regulována samotnými výrobci. Změna nastala až nyní na podzim, kdy Sony opět roztočil svá výrobní kola s nově vydanými „tříáčkovými“ herními tituly.

„Až do listopadu zájem zákazníků převyšoval alokace, které jsme od výrobce dostávali. Změna nastala až s příchodem balíčků konzolí s hrami jako FIFA 23 a God of War: Ragnarök, jejichž alokace od výrobce jsou podstatně vyšší, než tomu bylo v minulém roce u standardní konzole,“ vysvětluje Daniela Chovancová z Alzy. Zároveň dodává, že jedním z důvodů zpoždění objednávek byly změny, se kterými přicházelo samotné Sony.

„V průběhu roku došlo ke dvěma zásadním změnám v nabídce konzolí. První přišla s poměrně velkým přesunem alokací ze standardních edic "bez hry" do již zmíněných balíčků. Druhou změnu přineslo navýšení ceny. Vzhledem k tomu, že jsme stále evidovali tisíce předobjednávek na původní konzoli, způsobila ze začátku menší zpoždění v expedici komunikace se stávajícími zákazníky.“

Běžná cena konzole PlayStation 5 v balíčku se hrou a jedním ovladačem dělá 17 490 korun. Za méně ji prakticky ani sehnat nejde. Naopak ale může u jiných dodavatelů a malobchodníků cena narůst klidně až na 22 tisíc korun. Většinou už lze sehnat konzoli pouze v balíčku, samotná verze bez hry je dnes na našem trhu spíše raritou a občas může dokonce vyjít i dráž.

Díky jakým exkluzivitám se vyplatí koupit PlayStation 5?

1. Gran Turismo 7

Gran Turismo 7Zdroj: se svolením společnosti Sony

Jedna z nejpopulárnějších sérií závodních her letos vydala další ze svých dílů, který kritiky zvedl ze židle. Krom celkového hodnocení 87/100 na světově uznávaném Metacritics získal Gran Turismo 7 také cenu na letošních The Game Awards za nejlepší závodní hru. Pro toho, kdo se rád prohání po okruzích, je tak tato hra naprostá povinnost. Hráče si získá hlavně extrémně dobrou grafikou, realistickou simulací a zvukovým designem.

Zdroj: Youtube

2. Horizon Forbiden West

Horizon Forbiden WestZdroj: se svolením společnosti Sony

Lovkyně Aloy se vrátila v pokračování postoapokalyptické RPG s otevřeným světem. Dávno poté, co naše civilizace zanikla, se vydává na území dnešních západních Spojených států, aby objevila příčinu pozvolného zániku planetární biosféry. Cestu jí zastoupí nejenom robotická zvířata a nástrahy cest, ale také místní znepřátelené kmeny. Objevte svět, ve kterém je sanfranciský Golden Gate už jenom pradávným odkazem na zapomenutou civilizaci. Originální příběh krom jiného také doplňuje skvělý soundtrack nizozemského skladatele Jorise de Mana.

Zdroj: Youtube

3. The Last of Us Part I (Remake)

The Last of Us Part IZdroj: se svolením společnosti Sony

V lednu příštího roku má na HBO vyjít televizní zpracování této slavné videoherní série s Pedro Pascalem (Hra o trůny, Narcos) a Bellou Ramsey (Hra o trůny) v hlavních rolích. Remake dnes již kultovní hry je tady pro ty, kdo by si nejdříve chtěli příběh v roli Joela a Ellie projít sami. První díl si teď lze vychutnat s novějšími mechanikami totožnými s The Last of Us Part II z roku 2020. Sequel za ně dostal sedm ocenění The Game Awards, včetně nejlepší hry roku a nejlepší režie.

Zdroj: Youtube

Zdroj: Youtube

4. Marvel’s Spiderman: Miles Morales

Marvel’s Spiderman: Miles MoralesZdroj: se svolením společnosti Sony

Videohry se superhrdinou Spidermanem mají svou bohatou tradici. Když v roce 2020 vyšel díl s podtitulem Miles Morales, herní komunitu šokovalo hlavně nadčasové grafické zpracování a animace postav. V druhém díle se mladý Miles stává plnohodnotným nástupcem svého mentora Petera Parkera. Stále je pro něj ale občas složité zkombinovat poslání hrdiny s vlastním osobním životem a dostává se tak do nepříjemných a jindy zase komických situací.

Zdroj: Youtube

5. God of War: Ragnarök

God of War: RagnarökZdroj: se svolením společnosti Sony

Jednou z nejvýznamnějších značek, na kterou může Sony exkluzivně lákat, je určitě herní série God of War. Pokračování inspirované severskou mytologií jsme měli možnost v redakci sami recenzovat a potvrzujeme, že se jedná o nadprůměrně dobrý titul. Kratos se synem Atreem se před vlastním osudem skrývají v hlubokých midgardských lesích. Jak už to ale bývá, osud si svojí cestičku vždycky najde. Pokud si vysloužilý bůh války a jeho paličatý syn chtějí zajistit bezpečný život, musí se postavit nesmírně mocným nepřátelům. S krutými bohy má Kratos už vlastní zkušenost z Řecka, obstojí ale také například proti Thórovi?

Zdroj: Youtube