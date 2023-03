Sony koncem února vydalo nové zařízení pro hraní ve virtuální realitě na konzoli PlayStation 5. Nazvalo je PlayStation VR2. Díky své poměrně nízké cenovce i skromným požadavkům na volný prostor v místnosti může být vhodným kandidátem pro první seznámení se s touto moderní technologií. Zkušenější uživatelé naopak ocení výkon. Především pak fanoušci motorsportu budou nadšení, jak dokazuje i test Deníku.

Horizon Call of the Mountain | Video: Tomáš Rosa / Deník

Virtuální realita (VR) se v budoucnosti má stát běžnou záležitostí v každé domácnosti, podobně jako jsou nyní počítače. V současnosti má ještě limity, ale významné pokroky činí v oblasti volnočasových aktivit, zejména hraní videoher. V tomto segmentu působí i společnost Sony, která nedávno uvedla na trh své vlastní zařízení PlayStation VR2 (PS VR2).

Jedná se o již druhou generaci virtuální reality kompatibilní pouze s herní konzolí PlayStation 5 (PS5), což znamená, že pro hraní jsou nutné oba produkty. Jejich pořízení sice dohromady stojí zhruba 30 tisíc korun (PS VR2 od 14 990 korun a PS5 od 13 490 korun), přesto je to jedna z nejlevnějších variant, jak se k nové technologii dostat. Navíc je výkonnější než například nejlevnější VR model brýlí Meta Quest 2.

Výhodou také je, že provoz nezabírá příliš mnoho místa. Spousta lidí si myslí, že pro virtuální realitu je nutná obří místnost s volným prostorem. Samozřejmě, pokud někdo tuto možnost má, dopřeje si tím nejvěrnější zážitek. PS VR2 však stačí i mnohem méně, a to pro hraní vestoje i vsedě na židli. Tím se hodí do různě velkých domácností. Ovšem ostatní lidé by se neměli přibližovat k uživateli, aby nedošlo k úrazu.

Jednoduché pro manipulaci

PS VR2 se skládá z náhlavních brýlí a dvou ovladačů. Brýle je vždy nutné si správně nasadit na hlavu tak, aby nikde netlačily ani nepadaly. K tomu poslouží dvě tlačítka přímo na soupravě, pomocí kterých je manipulace jednoduchá a intuitivní.

Uvnitř jsou zabudované dvě OLED čočky poskytující Ultra HD (UHD) zobrazení s HDR. Pohled na hry je ostrý, ale stále nedosahuje stejných kvalit jako sledování UHD televize. Čočky pak disponují inteligentním sledováním očí, což znamená, že v podporovaném rozhraní a videohrách si tím uživatelé mohou urychlit ovládání.

Obraz je takyé možné přepnout na zabudovanou kameru snímající prostor kolem uživatele. To slouží zejména pro vytyčení herní plochy v místnosti, ale díky libovolnému přepínání mezi kamerou a virtuálním prostředím je to možné využít i pro orientaci v prostoru.

Zdroj: Youtube

Pohlcujícímu zážitku dopomáhá prostorový 3D zvuk, a tak se po nasazení špuntových sluchátek nositel brýlí opravdu přenese do jiného světa. Jemné vibrace soupravy pak přidávají na uvěřitelnosti situacím, které člověk ve virtuální realitě zažívá. Podobně reagují i futuristicky vypadající ovladače. Ty díky tvaru jasně napovídají, do které ruky patří. Na ovládání poslepu si méně zkušení hráči budou muset nejdříve zvyknout, ale tlačítka i páčky jsou intuitivně umístěná, takže to nebude trvat dlouho.

Nevýhody brýlí se většinou začnou dostavovat po více hodinách. Při náročnějších aktivitách nebo vyšších teplotách v místnosti pod nimi může být horko, a člověk se tak potí v obličeji. Odnímatelná gumová výstelka však umožňuje poměrně snadnou následnou údržbu.

Někomu mohou brýle připadat i těžší kvůli hmotnosti přes půl kilogramu. Tahle zkušenost byla však opravdu individuální.

Problémem může být i dlouhý kabel, který není odnímatelný. Musí být připojený ke konzoli, což udržuje VR2 v chodu. Jenže se tak někdy může připlést pod nohy nebo zamotat kolem židle. V tomto ohledu musí být lidé opatrní.

U některých jedinců se také mohou objevit bolesti hlavy nebo pálení očí, jedná se však o velmi subjektivní dopady.

Multimediální využití

Zařízení PS VR2 je vytvořeno především pro hráče a nemá tak široké využití, jako například HTC Vive nebo Meta Quest 2. Hraní je však jeho silnou stránkou, což se podepsalo na výkonu. Na výběr jsou desítky herních titulů, včetně exkluzivně vydané akční hry Horizon Call of the Mountain, která je spíš horolezeckým simulátorem protknutým souboji s mechanickými příšerami. Titul výborně demonstruje funkce zařízení, uživatelé v něm vyzkouší snímání očí, haptickou odezvu i interakci s opravdu téměř všemi předměty.

Skvělý zážitek nabídne i motoristické Gran Turismo 7, kdy se člověk cítí jako profesionální řidič závodních vozidel, a jen stěží se pak bude vracet k běžnému hraní závodních videoher před monitorem.

Zdroj: Tomáš Rosa / Deník

Perfektní práci s 3D prostředním, uprostřed kterého nositel brýlí sedí a ovládá vše kolem, nabízí logické hříčky Moss nebo Puzzling Places. Kdo má pro strach uděláno, rád vyzkouší Resident Evil Village, který taky posouvá hratelnost na vyšší úroveň. Sportovní nadšenci ocení například NFL Pro Era, kde se stanou hráčem amerického fotbalu. Hra má sice své mouchy, ale mnohým umožní stát se virtuálním Tomem Bradym. Na své si přijdou i fanoušci Star Wars nebo Jurského světa.

Pomocí PS VR2 je možné hrát i tituly, které nebyly vytvořené pro VR. Brýle pak slouží jako plátno. V tomto případě ale hráč musí počítat s horší kvalitou obrazu, než která je na monitorech či televizích. Zařízení je taky možné použít pro sledování filmů ze streamovacích aplikací jako Netflix, což nabídne pocit, jako by člověk seděl v kině.

Evoluce VR na konzolích

Na zařízení však zatím nejsou kompatibilní tituly z předchozí generace brýlí od Sony. Zahraniční novináři také kritizují slabý počet speciálně vytvořených her. „Kde jsou ostatní velká jména od Sony?“ ptal se při testování Jordan Middler z portálu Videogames Chronicle.

Přesto je PlayStation VR2 díky své nižší pořizovací ceně, jednoduchému a jasnému ovládání, výkonu i minimálnímu požadavku na prostor v místnosti skvělou vstupní branou do virtuální reality.