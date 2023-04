Jednoduchá hra, která baví děti i dospělé. Znají ji vášniví hráči i lidé, co se v herním prostředí pohybují jen výjimečně. Tetris. Tuto počítačovou hru vyvinul v roce 1984 Rus Alexej Pažitnov, legenda mezi hrami tak v příštím roce oslaví již čtyřicáté narozeniny. Za ty roky si získala srdce milionů hráčů napříč celým světem a i možná i díky svému jednoduchému principu je nikdy nepřestala bavit.

Nespočet verzí hry Tetris si je možné zahrát na mnoha internetových stránkách | Foto: Shutterstock

Základní princip Tetrisu je jednoduchý. Hráč umísťuje na rovnou platformu padající dílky různých tvarů. Snaží se přitom o to, aby co nejlépe pasovaly do sebe. Může je přitom posouvat nebo otáčet.

Když složí jedno celé patro, řádek zmizí, a on tak má volnější ruce při dalším hraní. K tomu navíc získá body do celkového skóre. Pokud se mu však nevede do sebe jednotlivé dílky ideálně pasovat, přichází o prostor, snižuje si čas na umístění dílků a brzy také prohraje.

Kdybychom pátrali po vzniku této legendární hry, dostali bychom se do Sovětského svazu v roce 1984. V té době se Alexej Pažitnov softwarový inženýr na Sovětské akademii věd v Moskvě hru vymyslel při testování možností nového počítače Elektronika 60. Jak uvádí server storymag.cz, inspiroval se při tom skládačkou pentomino.

Hra se téměř okamžitě začala velmi rychle šířit. Její autor, Pažitov, z ní však neviděl ani korunu. Fakticky ji totiž vlastnil stát.

„V roce 1986 se mu přesto ozval obchodník maďarské softwarové společnosti Andromeda Robert Stein s tím, že Tetris viděl u nich v Maďarsku a chtěl by si zajistit práva na jeho prodej. Pažitnov tohle ale nesměl rozhodnout sám, za přímý obchod s nějakou západní firmou hrozil kriminál. Svou špatnou angličtinou dal dohromady odpověď, kterou však Stein pochopil jako svolení,“ líčí storymag.cz s tím, že prodej byl však následně zastaven jako nezákonný.

O celé věci údajně rozhodoval až sám Gorbačov. Robert Stein však nakonec svého cíle dosáhl, a tak mohl v roce 1988 začít Tetris prodávat ve Velké Británii a USA… a následně v různých verzích také téměř všude ve světě.

O Tetrisu vznikne i film

Nakonec se z Tetrisu stala druhá nejprodávanější videoherní franšíza všech dob. Jak zmiňuje web finmag.penize.cz, pro různé platformy se prodá téměř půl miliardy jejích kopií.

„Tetris dodnes patří k největším videoherním franšízám všech dob – jediným pokořitelem je série Mario (přes 760 milionů prodaných her). Nejprodávanější samostatnou hrou všech dob je Minecraft, který prodal 238 milionů kusů, následuje GTA V (155 milionů kusů) a třetí je právě Tetris, konkrétně mobilní verze, kterou vydává Electronic Arts a které se prodalo 100 milionů kusů,“ uvádí portál.

Tetris je dokonce tak známý, že o něm zanedlouho budete moci sledovat stejnojmenný film. Světlo světa by měl spatřit už na konci března. Pojednávat by měl o vzniku hry a následných licenčních sporech.

„Zfilmovat obsah této legendární hry by jistě bylo náročné i pro ty největší mistry stříbrného plátna, proto se Apple raději zaměřil na příběh Henka Rogerse v podání herce Tarona Egertona. Ten se v roce 1989 vydal do Sovětského svazu, aby vyřešil získání autorských práv a tím umožnil Nintendu licencovat Tetris pro kapesní konzole Game Boy, díky čemuž se stal z hry globální fenomén,“ napsal o filmu web smartmania.cz.

Nespočet verzí hry Tetris si je možné zahrát na mnoha internetových stránkách. Jednou z nich je třeba tetris.com. Stáhnout si jej je možné pochopitelně také do chytrého telefonu. Například v internetovém obchodě Google Play si lze bezplatně stáhnout desítky různých her fungujících na principu Tetrisu.

Zajímavostí je, že dokonce existuje i oficiální mistrovství světa ve hraní této hry - Classic Tetris World Championship. To se koná od roku 2010 většinou v americkém Portlandu. Hráči zde hrají systémem duelů proti sobě, a to vždy na tři kola. Z vyřazovací fáze turnaje pak vzejde absolutní vítěz.