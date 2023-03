Volba střední školy či učiliště je pro žáky devátých tříd většinou velmi složitým rozhodnutím. Není se čemu divit, vždyť jejich volba nejspíš znatelně ovlivní celý zbytek jejich života. S tímto nelehkým úkolem už se však teenageři museli vypořádat, termínem odevzdání přihlášek byla středa 1. března. Nyní chlapce a děvčata čeká jiná výzva – dobře se připravit na přijímací zkoušky. Jednotné testy z českého jazyka, literatury a matematiky se uskuteční již 13. a 14. dubna.

Videa na internetu vám pomohou při přípravě na přijímací zkoušky, maturitu nebo obhajobu bakalářské práce. | Foto: Shutterstock

Dokonalým pomocníkem při přípravě na jakoukoli zkoušku může být i YouTube. Ačkoli si mnozí lidé myslí, že na této platformě najdeme jen bláznivá videa z počítačových her, opak je pravdou. Tato videa mohou leckdy posloužit lépe než pročítání zdánlivě nekonečné a nudné knihy.

Zvládnout pravopis bude brnkačka

Co se týče přípravy na přijímací zkoušky, maturitu nebo obhajobu bakalářské práce, pomoci vám může například kanál LearnTube.cz. Zde vám lektoři Marek, Vojta, Klára a Pavel poutavou formou odpoví na řadu důležitých otázek.

Třeba Tomáš Ficza vás naučí to, jak správně psát velká a malá písmena. „Všechna pravidla si důkladně probereme a ukážeme na příkladech,“ slibuje učitel v úvodním videu. Následně skutečně svému internetovému publiku velmi srozumitelně vysvětluje pravidla psaní velkých a malých písmen u příslušníků národů nebo také u jednoslovných a dvouslovných názvů.

Psaní velkých a malých písmen:

Zdroj: Youtube

„Proč se velká písmena v jazyce vyskytují? Když lidé začali psát, potřebovali ukázat, že něco je jenom jedno. Že je to jedna jediná věc na světě. Ať už to bylo jméno, ať už to byl jeden jediný hrad, ať už to byl jeden jediný vládce. Od té doby máme jména vlastní. V těch zřejmě chybu neuděláme. U jména Pavel Novák je samozřejmě jak křestní jméno, tak příjmení, s velkými písmeny. Pozor ale na jména zvířat. Pokud svého čtyřnohého miláčka pojmenujete Bílý tesák, tak to „tesák“ už není příjmení. Pokud má zvíře jméno, které má více slov, píšeme píšeme jako velké písmeno pouze to první,“ jednoduše vysvětlil v jednom z videí Ficza.

Pomáhá lidem porozumět matematice

Kdo by se chtěl zaměřit specifičtěji, jen na matematiku, nemusí chodit daleko. Jeden z lektorů LearnTube.cz provozuje ještě soukromý kanál. Ten najdete pod jednoduchým názvem Marek Valášek. „Pomáhám lidem porozumět matematice,“ říká o sobě Valášek. A podle komentářů pod jeho kurzy se mu to nejspíš daří.

„Ten pocit, když tě tohle video naučí víc, než celý rok ve škole,“ má jasno jeden ze sledujících, Adam Boček. A druhý uživatel s přezdívkou petr1965 dodává: „Jak jednoduché je učení matematiky. Proč nemá školství jen takové učitele?“ A podle dalšího žáka by měli Marka naklonovat a vyměnit za všechny učitele.

Jedno z Valáškových videí se týká například konkrétního tipu k přijímačkám na střední školu. Ve videu se autor zaobírá nejčastějšími chytáky. „Řekl bych, že chyták číslo jedna, v řešení úloh, kdy je něčeho o nějakou část víc. Snad jsem neviděl přijímačky, ve kterých by nebyl,“ líčí Valášek s tím, že jde například o úlohové otázky typu: Ve kterém měsíci byl počet návštěv v muzeu o čtvrtinu větší než v předchozím měsíci?

Na tohle u přijímaček z matematiky můžete narazit:

Zdroj: Youtube

„Hrozně často vidím děcka dělat jednu zásadní chybu – část vypočítávají ze špatného základu,“ poukazuje učitel na chybu s tím, že následně servíruje návod na správné řešení.

Literární historií od antiky po současnost

Pokud je pak vaší slabou stránkou literatura, mrkněte na kanál Maku_maja. Ten vznikl v době koronavirové pandemie a provede provede vás třeba literární historií od antiky až po moderní dobu.

Rychlý exkurz do starověké literatury a kultury velkých mimoevropských říší:

Zdroj: Youtube

„Krásné shrnutí, moc z tebe čiší pozitivita, za to ti děkuju,“ vzkazuje jedna ze studentek s internetovým nickem sasenka aaa sympatické učitelce z olomouckého gymnázia.

Maku_maja vám nabídne například seriál videí s názvem Literární historie letem světem nebo rozbory jednotlivých děl. Poradí vám také, jak napsat různé slohové útvary, stručně a jasně se věnuje i anglické gramatice a když si chcete trochu odpočinout, nabídne vám vlog ze svých cest.

Jak se zamilovat do angličtiny

Internetová videa však můžete samozřejmě využít i ke vzdělávání se v jiných oborech. Třeba s angličtinou vám jisto jistě pomůže Broňa – nadšený učitel z Brna, který, jak sám o sobě říká, pomáhá lidem zamilovat se do angličtiny. Kanál se jmenuje Bronislav Sobotka a každé úterý na něm najdete nové video.

Do učení angličtiny zapojte pohyb:

Zdroj: Youtube

Broňa vás naučí třeba správnou výslovnost, skladbu vět, upozorní na časté chyby, rozšíří slovní zásobu a také dá rady, jak se nejlépe tento jazyk učit. K tomu všemu vás jistojistě „nakazí“ svým pozitivním a velmi energickým vystupováním.

„V dnešním videu se podíváme na dvě zlobivá anglická slovesa – make a do. Ty totiž obě v češtině znamenají „dělat“, takže není divu, že se nám pletou. Dnes se podíváme, jaký je mezi nimi základní rozdíl, pak si řekneme, ve kterých situacích se používají a také nejdůležitější slova, se kterými se pojí. Na závěr pro vás mám takový minitest výrazů, kde my Češi a Slováci nejčastěji chybujeme,“ prozradil náplň jednoho ze zmiňovaných videí Broňa.

Zeměpis může být zajímavý i zábavný

Rozšířit své obzory v oblasti geografie pak můžete díky kanálu Miroslav Čapek Zeměpis. Látka, kterou Miroslav vysvětluje, je sice určena především pro gymnazisty. Jak to tak ale bývá, odnést si něco z jeho výkladu může takřka každý.

Co možná nevíte o Švédsku:

Zdroj: Youtube

„Letos jsem v maturitním ročníku na gymplu. Ty roky, co jsem měla zeměpis, pro mě byly absolutně strašné, kvůli naší vyučující. Tuto prezentaci jsem si pustila čistě ze zájmu o Švédsko ve volném čase. Jsem nadšená! Když si vzpomenu, jak pro mě díky naší profesorce byly hodiny čisté utrpení, když hrotila jen nížiny, vysočiny, řeky a podnebí nazpaměť a vůbec nic jsme se nedozvěděli o kultuře, národních zvycích, nic o takových těch “lidských” informacích. Naopak vy jimi nešeříte,“ napsala pod jedno z videí spokojená studentka, která si na YouTube říká Tre Tre.

„Ze zeměpisu jsem kvůli tomu měla horší známky, než z technických předmětů, protože jsem poté už rezignovala. Tímto bych chtěla pochválit Vaši práci, protože přesně takhle bych si přála, aby bývaly probíhaly hodiny zemáku i u nás na gymplu!,“ dodala studentka

Vědecké kladivo odpovídá na otázky

A pokud nemáte všeobecný přehled, máme pro vás ještě jeden tip. Zkuste si pustit videa Martina Roty, který vydává edukativní videa na kanále Vědecké kladivo.

Jak chytré hodinky měří tep?

Zdroj: Youtube

Zde najdete odpovědi třeba na to, jak mohou hodinky měřit tep, jak vypadají bouře na jiných planetách, proč jsme lechtiví, jak funguje helikoptéra, proč jsou mokré věci tmavší, nebo jak funguje vodováha v letadle. A když budete mít štěstí, odpoví vám Martin přímo na vaši otázku.