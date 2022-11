Na začátek ovšem musíme telefonu vytknout poměrně zásadní věc. Přestože chytré telefony ze série Nova vždy cenově patřily spíše do střední třídy, Huawei Nova 10 Pro vyjde na 17490 korun a patří tak již do vyšší cenové relace. Vzhledem k tomu se určité kompromisy odpouštějí velice těžko. Na druhou stranu Huawei poměrně rád a často dává na svém e-shopu slevy, nebo k produktům nabízí různé dárky v podobě bezdrátových sluchátek nebo chytrých hodinek. Časem vás tak telefon může vyjít i až o 5000 korun méně.

Design a zpracování

Huawei v tomto směru opět nezklamal. Čínská společnost má jedny z nejhezčích telefonů na světě a ani Nova 10 Pro není výjimkou. Oproti klasické „desítce“ má zvýrazněné zlaté osazení okolo fotomodulu s nápisy referující o fotovýbavě telefonu. V redakci jsme měli možnost testovat stříbrnou verzi, jinak se ale prodává ještě v elegantní černé. Povrch zadního krytu je sice hezký, ale zároveň dost kluzký. Vzhledem k tomu, že telefon má hladké okování z tvrdého plastu a je dost hubený, může telefon poměrně jednoduše vyklouzávat z ruky. Naštěstí je součástí balení také průhledný silikonový kryt, který vyklouznutí brání a zároveň ho ochrání před eventuálním poškození po dopadu. Huawei Nova 10 Pro je velmi lehký do ruky, nepůsobí ale nijak lacině. Skutečností ovšem zůstává, že obě barevné zpracování budou sedět spíše ženám a že chytrý telefon nebyl zcela dělaný pro velkou pánskou ruku.

Huawei Mate 50 Pro: Nejen nádherné designové zpracování a výtečná kamera

Displej

V tomto případě jde Huawei u svých posledních dražších telefonů vždy na jistotu. Klasický 6,78palcový OLED s obnovovací frekvencí 120 Hz a s rozlišením 2652x1200. Jedná se o takřka totožný displej, jako má Huawei Mate 50 Pro, jenom s menší svítivostí. Jinak ale funguje naprosto plynule a na dotek reaguje takřka instinktivně. Po stranách je mírně zahnutý, což na displeji usnadňuje některé funkce, hlavně gesta. Vždy hodně záleží na vkusu každého člověka, zda-li dá přednost rovnému, či zahnutému displeji. Osobně jsem fanouškem druhé kategorie a vůbec by mi tak nevadilo, kdyby byl displej ještě zahnutější, podobně jako tomu bylo například u Huawei P50 Pro. Během našeho téměř dvoutýdenního testování se displej ani jednou nezasekl a ani nevykazoval žádné grafické chyby nebo glitche. Fungoval naprosto svižně a jedná se tak o jedno z největších plusů, které Huawei Nova 10 Pro má.

Přední kamery

V dnešním nejistém světě se můžete spolehnout alespoň na jedno: každý chytrý telefon Huawei má výbornou kameru, ať se jedná o jakoukoliv cenovou třídu. Je ovšem překvapením, že u Novy 10 Pro není hlavním tahounem hlavní zadní fotomodul, ale přední selfie kamera schovaná v průstřelu displeje. Dva širokoúhlé objektivy, ovšem s odlišnými funkcemi. Menší 8Mpx snímač nedosahuje nijak výjimečných kvalit, má ovšem 2x zoom, který odhalí i ty největší detaily na obličeji.

Nová řada chytrých telefonů. Google představil Pixel 7 a Pixel 7 Pro

Jestli si říkáte, k čemu to vlastně je, tak se stačí podívat na pár videí některých beauty vloggerek a hned vám to dojde. Skvělé to je totiž například při líčení a hodí se také na praktickou ukázku různých kosmetických produktů. Hlavní selfie snímač má neuvěřitelných 60 Mpx a jedná se o jednu z nejlepších předních kamer na trhu. Trošku ovšem zamrzí kvalita fotek v temném prostředí, kdy i přestože je po hardwarové stránce snímač nabitý, umělá inteligence nestíhá pixely dostatečně dobře dokreslovat. Přední kamera je také skvělý na natáčení. Dokáže natočit 4K ve 30 FPS a má optickou stabilizaci, která se hodí při chůzi či běhu.

Zadní kamery

Hlavní zadní snímač byl ovšem vzhledem k očekávání trošku zklamání. Ne snad, že by se nejednalo o skvělou kameru, ale vzhledem k tomu jak vysokou laťku umí Huawei nastavit, tak 50Mpx snímač během dne nedosahoval takových kvalit, které Huawei předvádí u svých jiných modelů. Barvy jsou občas buď až nepřirozeně syté, jindy zas naopak pobledlé. Jinak se ale vždy jedná o čistý snímek, i když se fotí proti světlu. Proto mě po této zkušenosti překvapilo, jak skvělé dělá Nova 10 Pro fotky s nočním režimem. Obzvlášť bych vyzdvihl fakt, že i přes přesvětlené popředí jsou dobře vidět také tmavé objekty v pozadí. Širokoúhlá 8Mpx kamera v nočním režimu už bohužel tak dobrá není a dokonce i osvětlené objekty jsou často neostré.

Baterie, hardware a software

Další velkou předností Novy 10 Pro je jeho výdrž a rychlost nabíjení. Společnost prezentuje kapacitu baterie 4500 mAh, což vzhledem k výkonu chytrého telefonu a velikosti displeje není papírově nijak zvlášť hodně. Jakým překvapením proto bylo, že vydržel za běžného provozu telefon nabitý dva dny, a to se na něm během testů hrály hry, poslouchala hudba, používala kamera a podobně. Samozřejmě je jasné, že velká kapacita baterie byla zvolena úmyslně, aby Nova 10 Pro vydržel dlouho během natáčení vlogů.

Apple představil nové iPhony 14 a 14 Pro

Pokud ovšem dojde k neočekávanému vybití, lze telefon nabít z 0-100 % přibližně za 35 minut. Huawei Nova 10 Pro totiž umožňuje nabíjení přes 100W adaptér, který je mimo jiné součástí balení. Telefon pohání procesor Snapdragon 778G bez podpory 5G, což už není zrovna nejvýkonnější procesor. Operační paměť má 8Gb a interní paměť 256Gb. Po hardwarové stránce to tedy není nic extra, ovšem na všechny funkce je výbava dostačující a je třeba ještě jednou zopakovat, že se během testování ani jednou nezasekl. Kvůli absenci Google služeb má Huawei Nova 10 Pro operační systém EMUI 12 a v obchodě si nejde stáhnout aplikace jako Gmail, Google Maps nebo Netflix. To jde ovšem obejít buď přes Petal Search nebo Gspace.

Shrnutí a verdikt

Po běžné uživatelské stránce je Huawei Nova 10 Pro příjemným, dobře vypadajícím chytrým telefonem se skvělým displejem a výbornou přední kamerou. Otázkou ale je: Stačí to? Vzhledem k cenovce skoro 18 tisíc toho totiž nenabízí zas tolik navíc a konkurence je v této kategorii poměrně bohatá. Je třeba si ovšem uvědomit, že Nova 10 Pro je telefon určený pouze pro specifickou společenskou skupinu. Tento chytrý telefon byl totiž úmyslně zkonstruovaný pro lidi co se buď rádi natáčí, nebo je dokonce vlastní natáčení živí. Pokud jste tak vlogery, instagramoví influenceři, tiktokeři nebo patříte do té skupiny z generace Z, co každý svůj zážitek sdílí se svými sledujícími přes video, tak je Huawei Nova 10 Pro opravdu ideální volbou.

Krom 60Mpx přední kamery k tomu slouží také velká výdrž baterie a 100W nabíjení. Jinak si je ovšem třeba nalít čistého vína a říct, že pokud do výše zmíněné skupiny nepatříte, tak tento chytrý telefon pro vás prostě není. Hardware je celkově spíše průměrný, zadní kamera by vzhledem k ceně také mohla být lepší a absence Google služeb a 5G je častým blokem i pro méně náročné uživatele. Koupě by stála zvážení, pokud by Huawei přišel s nějakou slevou a cena by se výrazně snížila. V ten moment by jistě neměl chybět ve vašem užším výběru na koupi nového chytrého telefonu.