Vydání letošní první velké exkluzivní videohry pro PC a konzole Xbox skončilo velkým zklamáním. Střílečka Redfall schytala od novinářů i běžných uživatelů obří kritiku, zejména za příšerný technický stav a nudnou náplň bez špetky originálního a zajímavého nápadu. Následně se i samotný šéf Xbox Game Studios Phil Spencer za stav titulu fanouškům omluvil.

Špatná umělá inteligence nepřátel je jedním z nejhorších problémů Redfallu. | Video: Deník/Tomáš Rosa

V produkci největších herních titulů se většinou očekává, že vývojáři vytvoří něco vyčnívajícího nad ostatními hrami, co fanouškům vyrazí dech. Občas to sice nevyjde podle plánu a dílo skončí v průměru nebo nižším nadprůměru, jenže nová střílečka Redfall dokázala, že i zkušené herní studio s historicky osvědčenou kvalitní tvorbou a podporou obřích vydavatelů může vytvořit propadák.

Zábava plná zombie, humoru i brutality. Dead Island 2 příjemně překvapil

Přitom myšlenka a koncept hry vypadaly nadějně. Americké maloměsto vlivem nepodařeného vědeckého experimentu zamořili upíři, kteří zabránili lidem v útěku do bezpečí. Mezi ně se řadí i hráčem vybraná a ovládaná postava se speciálními schopnostmi. Právě na ní následně závisí osud všech tamních obyvatel, protože se s hrozbou rozhodne vypořádat.

Děj je jedním z mála pozitiv, co Redfall má, a to díky originálnímu původu nadpřirozených bytostí, který se zcela liší od zaběhlých standardů známých z jiných fantasy příběhů. Problémem však je, že jakékoliv další zajímavé detaily dotvářející atmosféru se nacházejí v psaníčkách rozesetých po celém městě, což je typické pro tvůrce z Arkane Studios. Právě v tomto případě je však mezi nimi i spousta nedůležitých dopisů, a tak se brzy zájem o ně vytratí. Bohužel i filmečky doplňující hratelnost jsou většinou jen brífinky misí, což ve finále odvrací pozornost od vývoje děje.

Zdroj: Youtube

Samotné mise jsou svou náplní velmi repetitivní a nezáživné. Z hráče se tak stane poslíček, co chodí sem a zpět, jen aby něco přinesl nebo zneškodnil vampýry. To je velmi otravné i kvůli malé mapě města rozděleného do několika čtvrtí, což zapříčiní pohyb po téměř totožných, a po čase okoukaných kulisách. Zároveň musí hráč plnit vedlejší úkoly na základnách v téměř každé čtvrti, protože musí získat hlavy menších bossů, aby si odemkl přístup k hlavním bossům oblastí.

Utrpení pro hráče

Hratelnost je celkově nezáživná. Ačkoliv se vybírá ze čtyř hrdinů s naprosto odlišnými schopnostmi, jako je teleportace, průzkumný havran nebo léčení, ve skutečnosti se hraní stejně smrskne jen na běhání a střílení, a tak jejich potenciál zůstává nevyužitý.

Redfall

- Dostupné na PC a Xbox.

- Cena od 2099 Kč, dostupné i v předplatném Game Pass.

- Vývojář: Arkane Austin

- Vydavatel: Bethesda Softworks

Bohužel i nejdůležitější vlastnost střílečky se nepovedla - střílení. To se pro hráče stává doslova utrpením, protože zásahy nedávají smysl. Někdy se podaří nepřítele zneškodnit jedinou ranou, aniž by se mířilo na hlavu, jindy je nutné vystřílet zásobník, a to aniž by šlo o obrněný typ záporáka. Případně hra nezaznamená žádný zásah, ačkoliv se míří přesně. Vliv na to nemají ani typy zbraní, jako pistole, samopaly či kůlomety (střílí kůly), kterých ve hře není mnoho. To by samo o sobě nevadilo, protože si každý většinou najde své oblíbené zástupce, ale že není výrazný rozdíl například mezi revolverem a brokovnicí, je na pováženou. Zvláštně působí i výbuchy, které udělí hráči velké poškození i při větší vzdálenosti.

Vodníci i duchové. Ghostwire: Tokyo seznámí hráče s Japonskem plným fantazie

Za nezáživné hraní může i nevyvážená obtížnost. Ačkoliv je možné si vybrat ze čtyř úrovní, tak i na těžký stupeň obtížnosti je zneškodnění nepřátel poměrně snadné, ti zároveň nejsou schopní hráči udělit příliš velké poškození. Korunu tomu pak nasazuje zabití menších bossů na jeden zásah, nebo zbraň s UV zářením, proti které jsou upíři absolutně bezbranní.

Ke kvalitnímu hernímu zážitku nepřispívá ani mizerná umělá inteligence nepřátel. Lidští protivníci běhají přímo za nosem, což znamená, že se hráč prakticky cítí jako na střelnici s lineárně pohyblivým terčem. Upíři se sice občas snaží vyhnout střelám, ale ve finále ani ti příliš rozumu nedostali. To platí taky u bossů, kteří jsou zcela odfláknutí, nevýrazní, jednoduší a ve dvou případech stejní. Neplatí na ně žádné speciální taktiky a většinou si stačí stoupnout za sloup a střílet.

Zdroj: Deník/Tomáš Rosa

Třešničkami na dortu zpackané hratelnosti jsou pak nevýrazné a téměř totožné podoby nepřátel, a ačkoliv vampýrů je více druhů, jejich efektivnost či způsoby útoků se příliš neliší, a hráč zase skončí jen u běhání a střílení. Smrt není skoro žádným trestem, hráči se pouze strhne nevýznamná část peněz a zneškodnění protivníci se již znovu neobjeví. Vyskytují se zde upíří hnízda, která mají představovat větší výzvu, a po jejich splnění čeká hráče bohatá odměna zbraní a surovin, jenže je zbytečné s nimi ztrácet čas, protože spoustu stejně silných zbraní i materiálů je možné najít při obyčejném průzkumu města.

Překvapivým plusem je jednoduchý, ale účinný strom dovedností. Hrdinovi se postupně zvyšuje level, čímž si pak může vylepšovat své schopnosti.

Redfall je možné hrát sólo nebo s více hráči.Zdroj: se svolením Arkane Studios

Redfall je možné hrát v režimu pro jednoho nebo více hráčů. V kooperaci se výše zmíněné problémy ještě prohlubují, zejména hra se stává mnohem snazší, protože se hráči mohou navzájem léčit, pomoci si, pokud jeden z nich utrpí téměř smrtelné poškození a podobně. Navíc neexistuje sdílený postup dějem, takže mise se plní pouze u uživatele, který hru založil.

Nefunkční hra

Obrovské potíže jsou i v technickém zpracování. Celkově hra působí jako nedodělaná, vyskytuje se v ní spousta chyb, jejichž seznam by dokázal pokrýt samostatný článek.

Mezi nejvážnější problémy patří neustálé propady snímku za sekundu při jakémkoliv grafickém nastavení na různých počítačových sestavách či konzolích Xbox. Dále pak všechny postavy místy levitují, zobrazují se v T-pozici, zdvojují se, hlavní úkoly nejdou splnit, dokud se hra nerestartuje, stíny splašeně problikávají a někdy vadí i divné nasvícení. A to je skutečně jen část těch nejhorších obtíží.

Hra má mnoho technických problémů.Zdroj: Deník/Tomáš Rosa

Grafická stylizace je téměř komiksová, v tomto případě se jedná o typický rukopis tvůrců. Jenže z nevysvětlitelného důvodu se k tomuto titulu příliš nehodí. Nepodtrhuje snahy o vytvoření hororové atmosféry, která se ale ve výsledku nepovedla i z dalších důvodů. Alespoň zvuk hororovému dojmu ze hry pomáhá, oběti sající či zlověstně se smějící upíři skutečně znějí hrozivě. Přesto se člověk při hraní ve výsledku příliš bát nebude.

Apokalypsa na počítačích. Předělávka The Last of Us Part I se příliš nepovedla

Tahle počítačová a xboxová exkluzivita se vážně nepovedla, a vypadá to, že tvůrci pokazili opravdu vše, co se dalo. Je to škoda, velkých her s upírskou tematikou příliš není, a z originálně pojatého děje se mohlo vytěžit hodně. Vývojáři sice dodatečně mohou odstranit technické chyby a vylepšit umělou inteligenci či vyvážit obtížnost, ale na ploché hratelnosti bez špetky zajímavého nápadu už nic nezmění. Museli by opravdu překopat titul od základů.