Tíživá atmosféra, všudypřítomný strach, krvavé scény a výborný herní zážitek. Přepracování (anglicky remake) akčně hororové videohry Resident Evil 4 dokázalo, že i recyklace starších titulů mají smysl, pokud tvůrcům opravdu záleží na kvalitě, a ne jen na ždímání peněz z kultovní značky.

Japonská společnost Capcom pokračuje v novém zpracovávání starších dílů kultovní herní série Resident Evil, která se dočkala i mnoha filmových a seriálových adaptací - nejčastěji s herečkou Millou Jovovich. Nyní se přepracování dočkal i Resident Evil 4, jenž po vydání v roce 2005 obdržel mnoho ocenění, a patří mezi nejlepší hry ve svém žánru, odborně označeném jako survival horor, kde se klade důraz na přežití. Popularitu i chválu získal díky vyváženému poměru mezi akčností a hororem, a rovněž nastavil nový směr této kategorie.

V něm je už z principu obtížnost hraní o chlup vyšší, a je nutné si hlídat například počet nábojů do zbraní, jelikož se nedají najít na každém rohu, a taky se pozorně musí sledovat množství životů. Úmrtí ve hře totiž velmi zabolí, a to hlavně z časového hlediska, protože místa pro ukládání postupu - checkpointy- nejsou časté. Žánr tak ocení zejména jedinci, kteří hledají napětí, a chtějí, aby v nich titul vyvolal strach.

Napětí na každém kroku

Obojí splňuje právě čtvrtý Resident Evil. S hlavním hrdinou Leonem, který se po událostech z předchozích dílů přidal k žoldnéřské organizaci ve službách americké armády, se hráči při pátrací akci po unesené dceři prezidenta Ashley vydají nejdřív do zapadlé vesničky ve Španělsku.

Resident Evil 4

- Vychází na Steam, PlayStation 4/5 a Xbox Series X/S.

- Cena je zhruba od 1 400 Kč, liší se podle platformy a edice.

- Tvůrci je společnost Capcom.

Běžně turisticky oblíbená oblast však v tomto případě není ideálním místem pro dovolenou, protože se zde dějí podivné události. Zejména tamní obyvatelstvo není příliš přátelské. Návštěvníky většinou spálí na hranici, rozřeže nebo sní, jelikož se z nich staly krvežíznivé bestie, které ovládá kult Los Illuminados.

Už začátek zní a taky vypadá velmi brutálně, ale právě pocit z neznáma, všudypřítomná hrozba a nedostatečný palný arzenál s minimálním množstvím dalších předmětů nutných pro přežití vytvářejí jeden z nejatmosféričtější úvodů a zážitků v herní historii.

Celkově je zde velmi poutavý děj s vysokými produkčními hodnotami. Postavy jsou zahrané na jedničku, mají charakter, a hráčům zůstanou v paměti.

Dalším postupem hrou a objevováním nových lokací, mezi něž patří například gothický hrad, se napětí nadále stupňuje, ačkoliv postupně už opadá strach tím, jak se uživatelé seznamují s hrozbou, které čelí. Připadne však nutnost starat se o přežití nejen Leona, ale i Ashley, jakožto nehratelné společnice, takže tím se hráč udržuje v neustálém střehu, a spíš už se obává selhání.

Nedostatek munice i zdraví

Akční stránka předělávky Resident Evil 4 podtrhuje princip žánru - boj o přežití. Ačkoliv Leon disponuje různými typy zbraní, jako jsou pistole, brokovnice, automatický samopal, granáty, nože, tak nic není věčné. Munice je málo a každý nepřesný výstřel se může stát fatálním, zbraně určené na boj zblízka se postupně opotřebovávají, až se zničí, a tak je nutné je opravit. Stejně tak je potřeba si hlídat zdraví a léčit se jen v krajních případech.

Zásoby předmětů je možné si vyrobit, nebo zakoupit u obchodníka. Jenže suroviny i místo v inventáři jsou omezené, a ceny drahé. Nic není možné získat hned, a tak je nutné prozkoumávat okolí pro zisk obou materiálů nebo i dalších důležitých předmětů. V poměrně koridorovém složení oblastí se však nikdo na dlouho neztratí, a tak není od cesty se porozhlédnout. Hra později umožňuje se do některých míst i vracet, například pro plnění vedlejších misí, které jsou taky prospěšné.

Zmutovaní vesničané i další nestvůry mají vskutku originální vzhled a taky tuhý kořínek. Není snadné je eliminovat, což nutí hráče, aby chybovali co nejméně. Zejména pak souboje s bossy představují výzvu. Vše je ale zvládnutelné s dávkou trpělivosti.

Nervy drásající akce je občas protkána plížením zvedajícím hladinu napětí na absolutní maximum. Většinou však tyto pasáže končí tasením zbraní. Uživatelé narazí i na lehčí hádanky pro chvilkový odpočinek. Všechno dohromady dává skvěle vyvážený mix v hratelnosti, u níž čas plyne velmi rychle.

Remake vhodný pro všechny

Napětí i brutalitu v Resident Evil 4 ještě prohlubuje dnešní realističtější grafické zpracování, což je nejpodstatnější a nejviditelnějším aspektem předělávky. Hra stínů a světel, a někdy mlha, naženou husinu i nejotrlejším hráčům. Naopak u někdy až extrémně krvavých výjevů lidé nebudou skrývat mírné znechucení, ale v dobrém slova smyslu, jelikož to k sérii i žánru patří. Tvůrci taky nemuseli téměř vůbec použít lekací scény, aby vytvořili výborný hororový počin.

Vynikající hudební podkres i ozvučení jsou dalšími prvky, které vyšperkují atmosféru. „Je to krásné, napínavé a krvavé shrnutí všeho, co dělá Resident Evil tak dobré,“ napsal v recenzi deník The Guardian.

Tvůrci se sice snažili předělat hru na moderní standardy, aby oslovili i mladší hráče, ale zároveň ponechali i některé původní mechaniky, což u všech, co hráli původní titul, probudí nostalgické vzpomínky. Obsahově se jedná o kombinaci starších reálií a prvků vždy okořeněných o něco dosud neviděného.

Tím se stává naprosto vhodným titulem pro obě spektra cílových skupin. Navíc není nutné znát události z předchozích dílů, protože tím se nepřichází o nic podstatného kromě pozadí postav, což je ale možné nastudovat na internetu.

Celkově se jedná o výborně a chytře provedenou předělávku staršího úspěšného díla, která má vlastnosti plnohodnotného nově vydaného titulu dnešní doby. Takhle by měly vypadat aktuálně vznikající výtvory ucházející se o prestižní ocenění Hra roku. Resident Evil 4 ale minimálně může být vzorem pro jiné chystané remaky.