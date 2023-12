Dnešní děti rády hrají videohry, což je pro mnoho rodičů stále ne zcela pochopený koníček. Přesto se někteří snaží této kratochvíli porozumět a hledají cesty, jak se i v této oblasti sblížit se svými potomky. Vánoce jsou k tomu ideálním obdobím. Deník připravil tipy na hry, u nichž se dospělí mohou bavit s dětmi různého věku.

Rodiče se s dětmi mohou bavit i sblížit u videoher. Vánoce jsou ideálním obdobím. Ilustrační snímek | Foto: JESHOOTS/Unsplash

Ačkoliv lidé za nejvhodnější rodinné herní zařízení považují Nintendo Switch, spoustu společné zábavy si rodiče s dětmi mohou užít i na počítačích, nebo konzolích PlayStation 5 a Xbox Series. Pro takzvané kooperativní hraní jsou ovšem lepší konzole než stolní PC, jelikož je to levnější i pohodlnější řešení nabízející rovnou dva ovladače.

Videohry s dětmi je možné hrát na různých zařízeních. Deník pomůže vybrat si to správné pro vás:

Rodinné videohry z níže popsaných tipů je ovšem možné sehnat ve většině případů na všech dostupných platformách.

Pro nejmenší

Videohry zvládají hrát děti již od tří let, proto se někteří vývojáři zaměřují svými tituly i na tuto věkovou skupinu. Většinou se jedná o velmi nenáročné hry, které zároveň pomáhají dítěti se rozvíjet.

V této oblasti vyniká české ilustrované dílo Hravouka, které je doplněné knihou. Aplikaci je možné stáhnout do mobilů z obchodů Google Play a App Store. Rodiče se pak společně s dětmi učí poznávat přírodu. Nespornou výhodou jsou české titulky.

Zajímavou volbou mohou být i herní adaptace Tlapkové patroly. V sérii vzniklo již několik odlišných titulů, ale problémem může být vysoká cena i absence češtiny u některých dílů.

Pro odrostlejší

Děti od sedmi let mají již poměrně velký zájem o digitální zábavu. Proto i nabídka je už mnohem rozmanitější. Asi nejlepší volbou pro společné chvíle jsou ale videohry ze světa Lego. Žánry kombinují strategie, akci i závody, a nabízejí několik adaptací slavných značek jako Harry Potter, Batman či Star Wars. Navíc letos vznikla povedená závodní hříčka Lego 2K Drive, která má takřka nekonečnou náplň.

Majitelé konzolí od Nintenda mohou využít bohaté nabídky her s Mariem a dalšími postavami z Houbového království. Nejlepší volbou mohou být Super Mario Odyssey, Mario Kart, Super Mario Maker 2, Mario Party Superstars, WarioWare: Get It Together nebo Mario + Rabbids. Nutno ale počítat s absencí češtiny, ačkoliv u těchto her text není důležitý, a každý je snadno pochopí.

Kdo rád tančí, určitě si oblíbí Just Dance. Ačkoliv každoročně vychází nový díl, není nutné jej kupovat, pokud nevyžadujete nejnovější písně. Je také možné si pořídit roční předplatné s přístupem ke stovkám singlů.

Pro puberťáky

S mladistvými si lze zahrát již náročnější tituly vyžadující dobrou komunikaci a kooperaci. Mezi ně patří výborně zpracované hry, jako například o útěku z vězení A Way Out, o důležitosti rodiny It Takes Two, nebo o provozu restaurace Overcooked! 2.

Soutěživější povahy osloví závodní Gran Turismo (pouze PS5), Trackmania či WRC, nebo různé digitální variace sportovních soutěží od fotbalu po basketbal, u kterých lze vytvořit i vlastní rodinné turnaje.

Pro více akce pak lze sáhnout po kooperativní střílečce Broforce, nebo skákačce Rayman Legends.