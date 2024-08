Jak by měli rodiče vhodně zareagovat, pokud zjistí, že dítěti píše podezřelý člověk, který by mohl být sexuálním predátorem?

Zejména v klidu. Dítě by nemělo mít z reakcí rodičů pocit, že je to jeho vina. Je vhodné mu vysvětlit, že pokud se něco takového stane, mělo by to rodičům říct, podezřelého zablokovat a nekomunikovat s ním. Zároveň určitě není vhodné, aby rodiče dítěti v reakci na tuto událost hru zakázali, nebo mu celkově odřízli přístup k technologiím. Dítě by takovou reakci pravděpodobně chápalo jako trest, což rozhodně není na místě.

Jak o tomto problému mají rodiče s dětmi mluvit ?

Pokud se dospělí chystají pustit děti do světa online her, určitě je vhodné si s ním promluvit o rizicích, která jim hrozí. Zároveň by je měli informovat o tom, jak se k problému postavit, kdyby nastal, a v jakých případech by měly o podezřelém chování říct rodičům. Pro tyto případy je vhodné vysvětlit poučku STOP-BLOCK-TALK, tedy přerušit komunikaci, zablokovat podezřelého člověka a říct o tom rodičům. Zároveň je dobré dítě ujistit, že pokud se něco takového stane, nepotrestají ho zakázáním hry.