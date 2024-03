Dlouho očekávaný titul Skull and Bones, u kterého lákal na revoluční pirátské dobrodružství, vydal nedávno Ubisoft. Vysoká cena a opakující se herní prvky však sliby zpochybnily. Naštěstí existují lepší alternativy.

Zástupci společnosti Ubisoft před vydáním akčního pirátského titulu Skull and Bones – který vyvíjeli deset let – vyhlašovali, že se jedná o videohru nové generace s bezkonkurenčně rozsáhlým obsahem.

S prohlášeními šla ruku v ruce zejména nastavená vysoká cenovka začínající na necelých dvou tisících korunách. Jenže zároveň s tím společnost riskovala, že si naběhne na vidle. A to se stalo.

Ačkoliv se stanete piráty a vaší chloubou budou koupené lodě umožňující přidávat různá vylepšení, ve hře naleznete pouze bezduchou náplň. Ve většině případů musíte doplout na určité místo na mapě, potopit či zneškodnit cíl, sebrat suroviny a předměty, a dovést je na další vyznačený bod.

Podobná činnost vás čeká i kvůli získávání plánků a materiálu pro stavbu a úpravu plavidel.

Přitom čelíte počítačem ovládaným nepřátelským lodím, které lze potkat i náhodně, nebo jiným překážkám. Nepředstavují však příliš velkou hrozbu. Kvůli citelně zjednodušenému soubojovému systému, aby hra byla přístupná široké veřejnosti, vám bitvy po čase mohou připadat otravné.

Skull and Bones Vývojář: Ubisoft Singapore

Vydavatel: Ubisoft

Dostupné pro: PC, PS, Xbox

Cena: od 1999 Kč

Příběh zde slouží spíš jako záminka pro zadávání úkolů. Větší důraz se klade právě na opakující se herní prvky, a například později odemknutým pašeráctvím se otevírají nové možností obsahu. Jenže ve finále opět děláte to samé co dřív.

O to víc zamrzí nevyužitý potenciál pirátského námětu a obrovského mořského světa, který umožní vydat se například do Východní Indie nebo k pobřeží Afriky. V něm pak můžete spolupracovat nebo soupeřit s jinými uživateli, jelikož titul je stále on-line, ačkoliv je dobře koncipovaný i pro sólo hraní.

V kontrastu s prohlášením Ubisoftu je i grafické zpracování, které působí zastarale, ať už se jedná o detaily prostředí, lodí nebo zejména lidí. Na druhou stranu lze ocenit bohaté kosmetické úpravy umožňující přizpůsobení postav či plavidel a jejich výbavy.

Skull and Bones daleko zaostává za svými sliby:

Skull and Bones je však další stereotypní živou službou, tedy on-line titulem navrženým tak, aby jej bylo možné hrát několik let, zatímco vývojáři neustále přidávají nebo upravují obsah. Ten zatím výrazně zaostává za sliby i očekáváními.

Otázkou je, jak se k tomu tvůrci postaví a zda chystané obsahové novinky, které mají být zdarma, přinesou znatelná vylepšení, a tím i bohatší zážitek ze hraní. Zatím ale pouze obírají hráče o peníze.

Pirátské alternativy

Konkurencí Ubisoftu může být dlouho zavedená pirátská on-line hra Sea of Thieves, dostupná na PC, Xboxu a brzy i PlayStationu. Jedná se hlavně o kooperativní titul, který je možné hrát i sólo. Principem hraní jsou nájezdy, budování flotily, hledání pokladů i souboje s ostatními hráči. Tvůrci neustále vymýšlí neokoukané události, a přidávají další obsah, čímž si již získali přes 35 milionů uživatelů. Komiksovou grafickou stylizací navíc udržují nadčasový vzhled a titul i po pěti letech od vydání vypadá stále dobře.

Další pirátské hry jsou mnohem zajímavější:

Alternativou pro příznivce příběhových her je Assassin's Creed IV Black Flag, který mísí pirátství s praktikami tajného klanu zabijáků. Jedná se o jednu z nejlepších moderních her a právě na jejím základě Ubisoft postavil Skull and Bones. V Black Flag byly lodní souboje jednou z hlavních náplní, a po jedenácti letech jsou překvapivě stále zábavnější než v letošní novince.