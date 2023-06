Nejnovější herní adaptace Hvězdných válek chce podobně jako její předchůdce bojovat o ocenění v prestižní anketě D.I.C.E. Awards, kterou lze označit jako videoherní Oscary. Ambice na to má, ale i kvůli vlastním chybám se o šance může připravit. Mezi fanoušky univerza George Lucase si však zaručeně najde své místo na vrchních příčkách oblíbenosti.

Star Wars Jedi: Survivor má vynikající soubojový systém | Video: Deník/Tomáš Rosa

Před čtyřmi lety vyšel na počítače a konzole akční titul Star Wars Jedi: Fallen Order, který si rychle dokázal vydobít jméno mezi hráči i kritiky. V tehdejších recenzích se chválily zejména rozsáhlý průzkum světů, dynamické souboje i výborně napsané postavy a děj. Nejen díky tomu získal několik ocenění v různých anketách, ale především se stal nejlepší dobrodružnou hrou roku v D.I.C.E. Awards. Letošní pokračování s podtitulem Survivor by tak rozhodně chtělo navázat na úspěšnost svého předchůdce.

Redfall zarazil fanouškům Xboxu kůl do srdce. Střílečka s upíry je propadák

Našlápnuto k tomu má dobře, a to z několika důvodů. Ve vyprávění i v postavách se mu daří držet nastavenou laťku, zatímco hráči nadále sledují osud mladého rytíře Jedi Cala Kestise bojujícího s Impériem v období odehrávajícím se několik let po vydání Rozkazu 66, který měl vyhladit všechny Jedie. Hraní je propletené mnoha dějovými scénami, z nichž by mohl vzniknout další celovečerní film, který by byl zajímavější než poslední trilogie Hvězdných válek s Rey a Kylo Renem. Stejně tak famózně napsané kladné i záporné postavy vynikají svými charakteristikami, ale významně tomu pomohly i věrohodné herecké výkony. Díky tomu jsou zapamatovatelné a dokážou si získat sympatie i antipatie.

Zdroj: Youtube

Vynikající zážitek nabízí i průzkum rozsáhlých planet. Sice se najdou momenty, kdy tvůrci chtějí více tlačit na příběh, a tak se hra drží v lineární stopě, většinou ale mají hráči naprostou volnost v pohybu. Tím se jim odemkne mnoho možností, jak využít čas v galaxii daleko, daleko odsud. Zároveň čím více šplhají, skáčou a chodí po světech, tím lépe zjišťují, jak je hra vyrovnaná v nabídce soubojových pasáží s nepřáteli, řešení mysteriózních záhad či absolvování akrobatických zkoušek, a navíc vždy za vším najdou odměnu.

A jelikož svět je bohatý i na nehratelné postavy ochotné s Calem mluvit, otevírají se další možnosti v podobě vedlejších aktivit i úkolů. V oblastech se taky nacházejí různé typy nepřátel, jako například stormtroopeři, droidi, všelijaká monstra, a tak se nabízí vysoká variabilita protivníků, díky níž hra neupadá do stereotypu. Celkově lze Star Wars Jedi: Survivor označit za titul, kde lidé prožijí mnoho desítek šťastných hodin ve virtuálním světě.

Hráči se setkají s mnoha postavamiZdroj: Deník/Tomáš Rosa

Jako pravý Jedi

Star Wars Jedi: Survivor

- Dostupné na PC, PS5 a Xbox Series

- Cena od 1699 Kč

- Vývojář: Respawn

- Vydavatel: Electronic Arts

Špičkově jsou provedené i souboje. Ačkoliv šermování světelným mečem se ovládá pomocí dvou tlačítek, případně kombinací, Calovy pohyby jsou dynamické, většinou se neopakují ve stejné pasáži, a tak dlouhotrvající boj skutečně vypadá jako z filmů, čímž se i hráč lépe vžije do role rytíře Jedi. K tomu pomáhá i výběr postojů, tedy zda hrdina bude bojovat s jedním či dvěma meči, nebo prodlouženým dvojitým.

Hogwarts Legacy je prodejním trhákem. Hráče nadchlo objevování i kouzlení

Tahle novinka zvyšuje variabilitu soubojového systému a nabízí hráči více možností, jak si zpříjemnit herní zážitek a zdokonalit své schopnosti. Když se pak solidní šerm zkombinuje s používáním Síly, zejména ve střetnutích s protivníky s červenými meči to vypadá jako bojová scéna mezi Obi-Wanem Kenobim a Anakinem Skywalkerem.

Zdroj: Deník/Tomáš Rosa

Samotná obtížnost bitek je vyšší, protože titul je možné zařadit do takzvaného podžánru souls-like. Je tedy nutné pozorně sledovat, kdy chce nepřítel útočit, a včas se mu vyhnout či bránit, jinak zásah může být velmi bolestivý. Životů a možností léčení zpočátku taky není mnoho a smrt protagonisty znamená absolvovat dříve vyčištěnou část znovu i se všemi protivníky. To ale nutí uživatele být důsledný a chybovat co nejméně.

Krása s nedokonalostmi

Díky ultrarealistickému grafickému zpracování vypadá Star Wars úchvatně. V mnoha případech se hráči budou kochat krajinou, ale i ve výpravných pasážích se nadchnou detaily postav, mimikou obličejů a podobně. Výborné také je, že vzhled Cala, světelného meče i jeho pomocného droida BD-1, který umí odemknout bedny, uzavřené cesty a má i další užitečné schopnosti, je plně upravitelný, a tyhle změny jsou pak vidět i v příběhových scénách.

Star Wars Jedi: Survivor nabízí úžasné pohledy na okolíZdroj: Deník/Tomáš Rosa

Co však může ohrozit nejnovější herní počin z univerza Hvězdných válek při jeho cestě za ziskem ocenění, je technický stav. Hra se po vydání potýkala s velmi špatnou optimalizací hlavně na počítačích, ale i na konzolích byly vidět chyby, které sice zásadně neovlivnily hratelnost, ale nebylo hezké na ně koukat. Nicméně se kvůli tomu na titul snesla velká vlna kritiky zejména od hráčů. Vývojáři se sice omluvili a slíbili, že vše napraví, ale škoda už byla způsobena. Pár týdnů po vydání už proběhlo několik oprav a alespoň na konzolích Xbox Series se na technické obtíže narazí jen zřídkakdy.

Vodníci i duchové. Ghostwire: Tokyo seznámí hráče s Japonskem plným fantazie

Star Wars Jedi: Survivor je jinak velmi kvalitní akční a dobrodružný titul, který fanoušky tvorby George Lucase dokáže přenést do předaleké galaxie a dá jim pocítit skutečnou Sílu. Až se tvůrcům podaří vychytat všechny neduhy, mohlo by se určitě jednat o aspiranta na Hru roku, ale s největší pravděpodobností porota bude brát v potaz horší start.

Nicméně alespoň v kategorii jako před čtyřmi lety by mohl uspět, ačkoliv letošní ročník ve videoherním světě je opravdu silný.