Star Wars si mnozí spojí s rytíři Jedi, Sithy a světelnými meči. Francouzská společnost Ubisoft (známá především sérií Assassin's Creed) ve spolupráci s vývojářským týmem Massive Entertainment ale fanouškům nabídla vhled do podsvětí předaleké galaxie, kde se lze spolehnout pouze sám na sebe.

Star Wars: Akolytka byl jeden ze seriálů Disney, který publikum příliš nepotěšil:

Zasazení Star Wars Outlaws – odehrávající se mezi událostmi filmových snímků Impérium vrací úder a Návrat Jediů – zaujme napínavým příběhem plným intrik, který překonává produkční i scenáristické hodnoty mnohých nově vytvořených seriálů z univerza Hvězdných válek na Disney+. Vypráví o mladé zlodějce Kay Vess, která se za pomoci věrného mazlíčka Nixe a party dalších svérázných postav snaží provést dosud největší loupež, aby si zachránila krk a získala svobodu.

Příznivce značky Star Wars jistě potěší známé tváře z filmů jako Jabba Hutt, ale i další osobnosti, které je lepší jako nechat překvapením. Vývojáři rovněž zakomponovali mnohé slovní i vizuální narážky na¨původní trilogii od George Lucase. Bohužel, některé uživatele ochudí o tento zážitek absence českého jazyka.

Valná část hraní je o tichém postupu a hackování:

Unikátní děj se odehrává ve více kvalitně zpracovaných otevřených světech s živě působícími městy a divočinou ukrývající poklady. I s kosmickou lodí ve vesmíru lze najít zajímavosti, nebo čelit vzdušným bojům s Impériem.

Příjemný zážitek z prozkoumávání kazí stereotypní hratelnost. Aktivit je sice mnoho, ale jejich provedení většinou spočívá ve vplížení se do hlídané oblasti, zdolání překážek – obranných i šplhacích – hackování a krádežích. Hráč si může vybrat, zda misi splní potichu, nebo nahlas. Zpravidla jednoduché situace mohou být tužší při tasení zbraní a získání statusu hledaného zločince. Tím Outlaws připomíná Watch Dogs Legion (také od Ubisoftu).

Star Wars Jedi: Survivor nabízí obtížnější akci v roli rytíře Jedi:

V obou případech pomáhá Nix, který umí odlákat pozornost či zaútočit na nepřítele. Také dokáže přinést různé předměty, interagovat s okolím a poradí si i s překážkami. Lze jej označit za stavební herní prvek, který na rozdíl od orlů v Assassin's Creed uživatel využije hojně.

Důležité je plnění zakázek pro čtyři zločinecké syndikáty. Tím lze získat předměty, kredity a především reputaci. Ta odemyká různé bonusy. Reputační systém je však zjednodušený, kdykoliv je možné upravovat úroveň a získat tak výhody všech klanů.

Souboje jsou druhou volbou. Efekty však lahodí oku:

Kay získává nové schopností prostřednictvím nalezených členů posádky a splněním patřičných výzev. Nix naopak díky hratelným aktivitám s jídlem. Zajímavé mechanismy tak od hráče vyžadují větší snahu. Pro vylepšení zbraně, speederu a vesmírné lodě je nutné plnit úkoly a hledat či kupovat materiál, tedy běžné praktiky.

Star Wars Outlaws jen těsně uniká průměrnosti. Nádherné světy a jedinečný děj nezastíní opakující se herní náplň, která má jen pár inovací, a spíš opisuje šablony jiných titulů z portfolia Ubisoftu. Hře by prospělo, kdyby byla raději lineární výpravnou akcí, v níž by se repetitivnost víc ztratila.

Star Wars ve hrách

Podobně jako na filmovém plátně mají Hvězdné války silné zastoupení i ve hrách a uživatelé mohou vybírat z mnoha titulů různých žánrů.

Příznivci her na hrdiny (RPG) mají dosud možnost hrát již více než dvacet let staré Star Wars: Knights of the Old Republic. Kritici i hráči jej považují za jednu z nejlepších her slavného univerza.

Výzvu představuje novější akční série Star Wars Jedi, která v podtitulech Fallen Order a Survivor kvůli výrazně vyšší obtížnosti prověří uživatelovy reakce. Vývojáři podle dosavadních informací pracují již na třetím pokračování ságy s mladým rytířem Jedi Calem Kestisem.

Vesmírné přestřelky v kosmických lodích a stíhačích lze zažít prostřednictvím Star Wars: Squadrons. Arkádová akce zaručuje přijatelnou hratelnost i pro méně zkušené hráče.

Renesanci nyní zažívají starší tituly Hvězdných válek. Mezi graficky a do jisté míry i herně přepracované tituly patří akční Bounty Hunter, ve kterém se hráč stane Mandalorianem Jango Fettem. Děj se odehrává před událostmi ze snímku Klony útočí. Dále pak vylepšenou verzi dostala střílečka Dark Forces.

Nejen nejmenší hráči ocení bohatou nabídku Lego titulů s tematikou Star Wars. Nenáročné hry zpravidla přepracovávají filmové snímky do akční plošinovkové zábavy. Nejnovější a nejlépe zpracovaný díl nese podtitul The Skywalker Saga.

Výčet všech dosud hratelných Star Wars titulů je mnohem větší. Seznamy lze najít na počítačových platformách Steam, GOG a Epic Games Store, případně na konzolích PlayStation, Xbox a Nintendo, kde je však výběr menší.

Lego Star Wars hry mohou být trefou do černého pro malé i velké hráče: