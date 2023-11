Nedávno vydaný titul Super Mario Bros. Wonder navrátí starší hráče do dětství, zatímco mladším poskytne jedinečný zážitek. Nintendo potvrdilo svou suverenitu na poli rodinných videoher a originálně zpracovaných plošinovek.

Značka Super Mario Bros. existuje již téměř čtyřicet let. Během této doby se v herním průmyslu mnoho změnilo, což se nevyhnulo ani sérii s italským instalatérem Mariem a jeho bratrem Luigim, která se z pixelové 2D plošinovky vyvinula do graficky propracovaného skvostu sršícího veselou a pozitivní energií. Koncem října vydané pokračování Super Mario Bros. Wonder si přitom dokázalo zachovat svou jedinečnou a nápaditou hratelnost, která v mnohém uživatele překvapí.

Hra kromě tradičního pohledu z boku, rozmanitých plošin ke zdolání, konzumace takzvaných power upů zajišťujících speciální schopnosti a přeskakování zlých postaviček nabízí i zbrusu nové prvky v podobě zázračných květin. S jejich pomocí se zcela změní design úrovní a v docela psychadelickém prostředí se objeví neokoukané překážky či výzvy, které hráče mohou trochu potrápit i pobavit, ale zejména mu poskytnou originální herní zážitek.

Super Mario Bros. Wonder Vývojář a vydavatel: Nintendo

Dostupné pro: Nintendo Switch

Cena: od 1 349 Kč

Vývojáři přidali ještě další prvky oživující herní náplň, například pomocí odznaků hratelné postavy odemykají schopnosti umožňující jim třeba plachtit s čepicí, nebo mohou poskytovat mince ze zneškodněných nepřátel a další pasivní výpomoci.

Wonder má i spoustu obsahu k objevování při záchraně Květinového království, a tak kromě tradičních úrovní zajišťujících postup hrou je možné absolvovat skryté a bonusové odbočky představující různé výzvy či úkoly.

Jak bývá zvykem u Nintendo titulů, první průchod pouze otevře brány k hledání a zdolání kompletní náplně, což zajišťuje desítky hodin hraní.

Zábava téměř pro všechny

Nové Super Mario Bros. je možné hrát společně až ve čtyřech lidech v rámci lokálního i online režimu pro více hráčů. Nintendo tak opět zajišťuje společnou zábavu pro celou rodinu či přátele. Jasnou výhodou v takzvaném gaučovém módu je, že postavičky se svými schopnostmi mohou doplňovat a ulehčit si průchod úrovněmi.

Nutno ale podotknout, že nezkušeným uživatelům může občas připadat, že si na monitoru překáží, ale tréninkem je možné se sehrát. Při hraní přes internet pak hráči nespolupracují, ale spíš soutěží se svými kolegy, jelikož vidí pouze jejich stín.

Bohužel největší nevýhodou je exkluzivní dostupnost hry pouze pro konzole Nintendo Switch, čímž se omezuje pro spoustu uživatelů, kteří zařízení nevlastní, případně jej neplánují pořídit.

U titulu vhodného i pro menší děti zamrzí absence české lokalizace. Naštěstí v plošinovkovém žánru lze snadno pochopit, co po vás hra žádá, nebo mohou pomoci rodiče.

Majitelé Nintenda Switch by však Super Mario Bros. Wonder neměli minout, jelikož zažijí skvělou a inovativní hratelnost.