Herní série The Elder Scrolls letos v březnu oslavila třicet let. Jako jedna z mála značek v herním průmyslu se může pyšnit ohromným počtem fanoušků různých generací, které si získala unikátním zpracováním her na hrdiny, což umožnilo hráčům snadněji se propojit se svými fiktivními postavami.

Bethesda vytvořila i zajímavý mezigalaktický sci-fi svět ve hře Starfield:

Postavte si loď a objevujte vesmír. Starfield nabízí tisíc planet k prozkoumání

Fanoušci se na sociální síti Reddit shodli, že za popularitu může zejména rozsáhlý, žijící svět, který hráči mohou svými rozhodnutími a chováním změnit dle obrazu svého, a zároveň mají bezprecedentní míru kontroly nad osudem svých vytvořených hrdinů. Ať už si zvolí cestu rytíře, lapky nebo mága, mohou se vydat na dlouhá a jedinečná dobrodružství, při nichž potkají zajímavé spojence i nepřátele.

The Elder Scrolls V: Skyrim patří dosud k nejoblíbenějším hrám:

Zdroj: Youtube

Jen poslední, pátý vydaný díl s podtitulem Skyrim zabere podle serveru HowLongtoBeat 34 až 231 hodin, než hráči spatří závěrečné titulky. Délka závisí na herním stylu a zda chtějí prozkoumat každý roh ohromné mapy.

Zážitky všeho druhu

Oblivion vs. Skyrim Je lepší Oblivion, nebo Skyrim? Otázka, na kterou stále v herní komunitě není jasná odpověď. Zkuste se zeptat na sociálních sítích. Ale nejdřív si připravte popcorn. Oblíbený meme ze hry TES V: Skyrim.Zdroj: se svolením Bethesda Softworks

Zrovna Skyrim je aktuálně nejúspěšnějším dílem série. Samotného se ho podle tvůrce Todda Howarda z Bethesda Game Studios prodalo přes šedesát milionů kusů, čímž se dle serveru Gamespot stal osmou nejlépe prodávanou hrou všech dob. A přestože vyšel před téměř třinácti lety, stále jej lze vidět poměrně vysoko v žebříčcích aktuálně hraných titulů.

Jednou z příčin je – kromě unikátně zpracovaného zakomponování draků do světa a hratelnosti – bohatá nabídka modifikací (fanoušky vytvořené úpravy hry) vylepšujících herní zážitek. Vzhledem ke svému stáří původní grafické zpracování již neodpovídá současným standardům, a tak jedněmi z nejčastěji stahovaných balíčků změn jsou podle serveru Nexus Mods právě ty s fotorealistickou grafikou. Hráči často shání i modifikace vylepšující hratelnost, čímž se mohou do dění ve fiktivním světě ještě víc ponořit.

The Elder Scrolls V: Skyrim je oblívený i pro značné množství modifikací:

Zdroj: Youtube

Ovšem perličkou mezi hojně instalovanými modifikacemi je i balík odhalující postavy v rouše Evině. Tahle úprava údajně vznikla v ten stejný den, kdy Skyrim byl poprvé dostupný na trhu. Od té doby ovšem i ona prošla výraznými vylepšeními, aby odpovídala současným nárokům.

Zajímavostí také je, že Skyrim má jednu z nejpočetnějších komunit vytvářejících erotický obsah do hry, která čítá zhruba 1,5 milionu členů.