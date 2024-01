Na konzolích PlayStation 5 je právě dostupné The Last of Us Part 2 Remastered, tedy vylepšená verze velmi oceňovaného titulu z roku 2020. Propracovanější grafické zpracování ještě více umocňuje temnou atmosféru a jedinečné vyprávění poukazující na fakt, že každý je hlavním hrdinou svého příběhu. Hráči navíc prověří své schopnosti v novém režimu.

Režim Není návratu nabízí zcela nový herní systém | Video: Deník/Tomáš Rosa

Titul mísící akci, horor i boj o přežití The Last of Us Part 2 před necelými čtyřmi lety uchvátil hráče po celém světě svým jedinečným zpracováním a atmosférou. Dějové zvraty v uživatelích vyvolaly směs mnoha emocí. Strach střídal vztek, radost se měnila ve smutek a naopak. Ať už člověk prožíval příběh jakkoliv, rozhodně se ho dotkl.

První díl The Last of Us ve vylepšené podobě je dostupný i na počítačích:

Apokalypsa na počítačích. Předělávka The Last of Us Part I se příliš nepovedla

Temné vyprávění událostí v postapokalyptickém světě zamořeném nemrtvými lidmi nakaženými houbou Cordyceps, bandity i koloniemi různých lidských společenství ukázalo, že hrdinou příběhu není pouze jedna osoba, jejíž činy jsou ty jediné správné. Vývojáři výborně poukázali na fakt, že zdánlivá hlavní postava také ovlivňuje osudy druhých, pro které zase ona sama představuje jen vedlejší článek skládačky.

The Last of Us Part 2 Remastered Vývojář: Naughty Dog

Vydavatel: Sony Interactive Entertainment

Dostupné pro: PlayStation 5

Cena: 1 189 Kč, upgrade PS4 verze 250 Kč

I díky jedinečnému vyprávění získalo pokračování The Last of Us mnoho ocenění včetně Hry roku 2020.

Letos společnost Sony vydala vylepšenou verzi nazvanou Remastered dostupnou pouze na konzolích PlayStation 5, která zachovala dechberoucí příběh – i s českými titulky – a navíc má propracovanější grafické zpracování, podporu haptických funkcí ovladače DualSense (pomáhají vnímat herní dění i hmatem) a nové režimy.

Ukázka ze hry The Last of Us Part 2 Remastered:

Zdroj: Youtube

Ačkoliv se může jevit zvláštní, že poměrně nová hra dostala grafické omlazení, nelze upřít, že právě detaily, jako jsou věrnější rysy obličejů a postav, nasvícení a stíny nebo pohyby při brutálních zákrocích během souboje na život a na smrt, vytváří ještě realističtější dojem.

Neustálý boj o přežití

Kampaň se hratelně takřka nijak neliší od původního zpracování, a tak je na hráčích, zda využijí plížení a případné tiché eliminace nepřátel, nebo rozpoutají přestřelku. Zároveň je nutné myslet na dostatek surovin, jako jsou náboje, obvazy a další materiál potřebný pro přežití.

Režim Není návratu prověří schopnosti hráčů, kteří čelí vlnám nepřátel:

Zdroj: Deník/Tomáš Rosa

Nově se fanoušci také vrhnou do režimu Není návratu, ve kterém v rámci postupně odemykatelných úrovní čelí vlnám nepřátel včetně těžkých bossů. Možnost ocení zejména hráči vyhledávající čím dál náročnější výzvy - některé úrovně mohou být dost obtížné, ale zároveň jsou za ně lepší odměny. Ani ti ostatní se ale nemusí bát, náročnost soubojů v novém režimu lze totiž pomocí různých nastavení upravit dle libosti.

Novinka rozhodně znamená svěží vánek a pro fanoušky, kteří již dříve dokončili příběh, může být důvodem, aby se ke hře vrátili. Všem, co dosud druhý díl The Last of Us nehráli, pak remasterovaná edice nabízí naprosto originální a díky nové grafice ještě krásnější zážitek, který budou u jiných herních titulů hledat jen stěží.

Když se chcete jen koukat

K popularitě dnes už téměř legendární videohry loni navíc přispěl hraný seriál z dílny HBO, který získal několik nominací na Zlaté glóby a další ocenění. Čekání na jeho druhou sérii, která má na obrazovky dorazit příští rok, si tak fanoušci mohou zkrátit třeba právě výletem do nově učesaného virtuálního světa slavné značky.