Počítačoví hráči jsou zklamaní. Předělávka úspěšné videohry má spoustu chyb a vyžaduje příliš mnoho grafické paměti. Deset let čekání od prvního vydání The Last of Us na konzolích PlayStation se jim tak příliš nevyplatilo. Vývojáři se však za stav titulu omluvili a sdělili, že stále pracují na opravách.

The Last of Us Part I trápí na počítačích špatný technický stav. Ve světlých chvílích však vypadá fantasticky | Video: Tomáš Rosa / Deník

Po výborné televizní adaptaci od HBO se spousta majitelů počítačů těšila, že si konečně zahraje kritiky i hráči oceňovanou videohru The Last of Us studia Naughty Dog, která si téměř deset let držela známku exkluzivity pro konzole PlayStation.

Jenže brzy po vydání nadšení opadlo. Titul trápily značné grafické chyby ovlivňující celý zážitek, kvůli nimž se rychle stal terčem negativních komentářů a špatného hodnocení.

Kdo si počká, ten se dočká

Bohužel, už dlouhé načítání programů pro řízení grafické karty, tzv. shaderů, v hlavním menu hry značilo, že něco nebude úplně v pořádku. Tento proces trval u různých uživatelů v intervalech od třiceti minut do dvou hodin. Není tak divu, že se někteří hráči rozhodli nastavení přeskočit. Jenže záhy zjistili, že to byla chyba, protože grafický stav byl kvůli tomu otřesný.

Resident Evil 4 nešetří napětím ani brutalitou. Fanoušci hororu si ho zamilují

The Last of Us Part I

- Dostupné na Steam, PS5.

- Cena je zhruba od 1400 Kč.

- Vývojáři jsou Naughty Dog, vydavatelem PlayStation PC.

Na internetu se objevily záběry, kde například městská světla nepochopitelně vypadala jako vánoční výzdoba, Joelův obličej se podobal vzhledu neandertálců, různým postavám se nepřirozeně lámaly části těl nebo z nich během filmových sekvencí doslova tekl vodopád potu.

Deník však při testování The Last of Us Part I trpělivě čekal na kompletní načtení shaderů, a díky tomu se vyvaroval veškerých velkých grafických chyb. Důležité pak také bylo patřičně nastavit hru před jejím spuštěním.

Zdroj: Youtube

Vysoké požadavky na grafickou paměť, tzv. VRAM, si vyžádaly mnoho kompromisů, a hraní se neobešlo bez zapnuté technologie DLSS od Nvidie. Díky tomu ale hra běžela bez výraznějších problémů i s aktivní funkcí sledování paprsků, tzv. ray tracingem, a většinou dokázala držet obnovovací frekvenci při šedesáti snímcích za sekundu - tedy dosáhlo se velmi plynulého zážitku s nádherně realisticky vypadající grafikou. Ovšem chvílemi docházelo k propadům snímků, zejména při náročnějších scénách, což si vyžádalo krátké zaseknutí obrazu.

Stále strhující děj i hratelnost

Špatný technický stav The Last of Us Part I na počítačích je velkou smůlou pro tvůrce i uživatele. Úchvatně napsaný příběh z pera Neila Druckmanna o cestě Joela a Ellie napříč světem infikovaným houbou Cordyceps, která dělá z lidí maso požírající nestvůry, má totiž i skoro po dekádě své existence jedinečnou atmosféru, jež mnohem víc vtáhne do víru dění hráče než diváka u televize.

Infikovaní houbou Cordyceps jsou stále děsiví. Zejména jejich klikáníZdroj: se svolením PlayStation

Adrenalinové jsou zejména pasáže, kdy je nutné v tichosti eliminovat skupiny banditů nebo infikovaných. Titul lze totiž zařadit do žánru survival hororu, pro který jsou typické prvky jako málo nábojů a životů či zbraně s omezenou životností. Pro přežití se tak víc vyplatí kradmý postup, než jako Rambo bezmyšlenkovitě střílet po všem, co se pohne. Cestou je možné nacházet materiál, pomocí kterého si hráč vytváří užitečné předměty, jako kudly, molotovovy koktejly nebo lékárničky, případně je možné si vylepšovat zbraně na blízko i na dálku.

Seriál The Last of Us vsadil na surovost a emoce. Druhá řada má být akčnější

V rámci příběhu i hratelnosti hra nic neztrácí. Pro někoho může být výhodou, že ovládání klávesnicí a myší zajišťuje přesnější míření i rychlejší rozhled kolem sebe, než tomu je na ovladačích k PlayStationu.

Ovšem i k PC je možné zapojit jakýkoliv typ ovladače. Třeba právě DualSense od Sony, který disponuje podporou haptické odezvy, tedy pokročilejší technologií vibrací, což umožňuje člověku vnímat hraní dalším smyslem - hmatem.

Ještě to chce doladit

To ale nic nemění na tom, že kvůli horšímu technickému stavu počítačovou předělávku The Last of Us Part I zatím nelze doporučit. Za zhruba 1400 korun uživatelé nedostanou to, co by měli. Hlavně u majitelů slabších grafických karet je velké riziko, že ani po pečlivém nastavení hry se nevyvarují problémů nebo sekajícího se obrazu kvůli nízkému počtu snímků za sekundu.

Hogwarts Legacy je prodejním trhákem. Hráče nadchlo objevování i kouzlení

„Není to bitva s obludami, ale se shadery,“ napsal v recenzi renomovaný magazín PC Gamer. Proto je lepší s pořízením slavného titulu ještě nějakou dobu otálet, případně si počkat i na nějakou pěknou slevu.

Stále tak platí, že nejlepším způsobem, jak se ponořit do postapokalyptického světa plného emocí, je zahrát si sérii The Last of Us na konzoli PlayStation 5, kde jsou dostupné rovnou oba díly.