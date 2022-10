Do The Sims 4 byla za dobu její existence (hra vyšla už v roce 2014, pozn. red přidána neuvěřitelná spousta dodatků a aktualizací. Hra, která přinesla do videoherního průmyslu revoluční myšlenku, ale také mnohdy budila kontroverze, dnes již přeci jenom nepřitahuje mnoho nových zákazníků.

Zvolený model „free to play“ by tak měl The Sims 4 opět oživit. Základní hru jde od 18.10. stáhnout na všech herních platformách, datadisky je třeba ovšem dokoupit. The Sims 4 má více jak 24 herních rozšíření.

Zdroj: Youtube

Cenově vyjdou přibližně od 200 do 600 korun, výhodnější je ovšem si je zakoupit v balíčcích, které se nabízejí za 800 až 900 korun.

Připravované novinky

Na prezentaci Behind The Sims Summit bylo ohlášeno krom zdarma verze The Sims 4 také několik novinek. Nejzajímavější jsou rozhodně zprávy o nastávajících rozšíření, na které se lze těšit od příštího roku. Přibudou nové interaktivní funkce malých nemluvňat, které do teď jde vlastně jenom krmit a přebalovat. V dalším rozšíření pak budou přidané dva nové světy a nové možnosti, jak personalizovat své bydlení.

Konkrétní názvy ovšem ještě zveřejněny nebyly, stejně tak datum vydání.

Zvědavost budí tajemný projekt Rene, o kterém se spekuluje, že je základem pro eventuální The Sims 5. Slovy vývojářů se jedná zatím pouze o ranou fázi, která by svého finálního výsledku mohla dosáhnout až v budoucích několika letech. Zatím byla představena pouze personalizace bytového interiéru, a to i v detailech, jako jsou například vzory na potahu sedačky.

Jak si hru zdarma stáhnout?

Pokud vlastníte Playstation nebo Xbox, tak stažení hry nebude žádný problém. Jednoduše se stačí přes konzoli podívat do online obchodu a hru si stáhnout. Na PC je pak více možností, jelikož hru nabízí několik distributorů. The Sims 4 lze dostat přímo přes EA, kde na jejich stránkách stáhnete přímo jejich klienta, vytvoříte si účet a následně hru vyhledáte a stáhnete.

Podobně tomu také je u služby Steam a Origin. Poslední zmíněný klient je pak nezbytný, pokud byste si The Sims 4 chtěli zahrát na Macu.

Zdroj: Youtube