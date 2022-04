Twitter uvedl, že tuto funkci bude v příštích měsících testovat ve své placené službě Twitter Blue. Test mu pomůže "zjistit, co funguje, co ne a co je možné". Zatím není jasné, zda bude funkce k dispozici pro všechny uživatele, píše agentura AP.

Meta zažívá krušné období. Ubývá jí uživatelů, čelila pádu akcií

Na Muskovu anketu o zavedení editačního tlačítka za 24 hodin odpovědělo více než 4,3 milionu uživatelů této sociální sítě. Pro zavedení funkce hlasovalo 73,5 procent z nich. Musk navíc do své ankety přidal i vtip, v obou možných odpovědích jsou překlepy. Právě kvůli nim by uživatelé této sítě uvítali možnost oprav.

Zpráva o zavedení editačního tlačítka se přitom na oficiálním účtu společnosti Twitter objevila už prvního dubna, tehdy ještě jako aprílový vtípek.