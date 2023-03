Je ke kreativní práci v herním průmyslu vždy třeba programátorských znalostí, nebo se v některých oblastech absolvent může obejít i bez nich, například jako scenárista?

Moderní počítačová hra je kolektivní dílo sta nebo více lidí, každý z nich má svou vlastní sadu schopností a dovedností, které při tom používá. Na druhou stranu ano, počítačová hra je pořád software, a každý, kdo se na její tvorbě podílí, včetně scenáristů, musí mít možná ne přímo programátorské, ale, řekněme, technické znalosti, aby dokázal rozpoznat, co je a co není možné.

Podívejte se, jak vypadají hry z Warhorse Studios - Kingdom Come: Deliverance:



Zdroj: Youtube

Jaké jsou obecné předpoklady pro to stát se dobrým herním vývojářem?

Jsou asi nějaké obecné předpoklady, které se hodí v každém oboru: vytrvalost, píle, schopnost a ochota učit se nové věci. Herní vývojář musí mít navíc zájem o hry a zkušenosti s jejich hraním, musí být o nich schopen přemýšlet trochu víc analyticky než někdo, kdo hraje jen pro svoje potěšení.

Musí být dobrý herní vývojář spíše programátorem, nebo umělcem?

Dobrý herní vývojář musí být hlavně dobrý týmový hráč.

Jaké obory by měl nejlépe studovat člověk, který si dal za cíl stát se herním vývojářem?

Paleta profesí, které se podílí na tvorbě hry, je velmi široká – od programátorů všech odrůd, přes grafiky, animátory, filmaře, scenáristy, hudebníky až po testery. Každý by měl hlavně studovat obor, který ho baví a ke kterému má vlohy.

Jak velké šance prorazit s vlastní hrou má člověk, který ještě v herním průmyslu nemá žádné jméno a vytvoří nějaký titul sám za sebe, bez toho, že by za ním stála nějaká velká zavedená společnost?

Minimální, je to čistě otázka náhody. Každý rok se objeví pár her, které dělal jeden člověk nebo úplně malý amatérský tým a které jsou mimořádně úspěšné. Ale to je jenom výběrový artefakt, je to nepatrný zlomek her, které celkem vznikly.

Má tedy smysl dělat si vlastní hru?

Určitě má smysl si dělat vlastní hru. Hodně se toho naučíte. Pokud projekt dotáhnete až k vydání, budete muset zastat práci všech už zmíněných profesí. Buď sám, nebo si budete muset někoho najít. Ale je třeba na to pohlížet takto, jako na způsob sebevzdělávání. Pokud vám jde o peníze, je mnohem rychlejší a mnohem jistější vzít všechny svoje finance a v ruletě je vsadit na nulu.

Kingdom Come: Deliverance:

Přibývají v herním průmyslu s neustále se zdokonalujícími technologiemi nové profese? Případně jaké?

Možná by mohly naopak ubývat, ne? Přijde doba, kdy bude hry dělat umělá inteligence a nebudou zapotřebí žádné profese, kromě Zaříkávače AI (artificial intelligence, tedy umělá inteligence – pozn. red.). Každopádně, ano, dneska dělají hry trochu jiní lidé a jiné profese než třeba v roce 1993, ale ne zas tak jiní než v roce 2013. Obecně je tato změna velmi pomalá.

Stále diskutovanějším tématem je umělá inteligence . Jak může neustále se zdokonalující AI v budoucnu ovlivnit herní průmysl a virtuální zábavu obecně?

Myslím, že AI ovlivní i „skutečný“ průmysl a „nevirtuální“ zábavu. Dovedu si velmi snadno představit, že AI povede k velkým změnám v tom, jak děláme a konzumujeme počítačové hry. První AAA tituly (hry od středního nebo velkého distributora, k jejichž vývoji byl k dispozici bohatý rozpočet – pozn. red.), které toho začnou využívat, vyjdou zhruba za deset let.

Je budoucnost počítačových her ve virtuální realitě (VR), která časem vytlačí tituly, u nichž není třeba si nasazovat 3D brýle, nebo jde jen o nový způsob prožitku hry, který pozici „klasických“ her neohrožuje?

Můj názor je, že VR je vhodná jen pro určitý typ her, například letecké simulátory, nebo pro určitý typ hráčů – pro ty, kdo mají dost místa v obýváku a ke hraní přistupují víc jako k práci než jako k zábavě.

Vaše hra Kingdome Come: Deliverance vzbudila v řadě lidí zájem o historii. Mohou počítačové hry přispět i ke vzdělávání mladých lidí, ačkoliv nejsou v první řadě edukativní?

Rozhodně. Dokonce i ke vzdělávání lidí středního věku, což je možná ještě důležitější. Myslím si, že hra, která by byla prvoplánově jenom edukativní – Wikipedie převlečená za hru – by nebyla moc úspěšná ani jako hra, ani jako vzdělávací pomůcka. I hry, které se v této souvislosti často citují, jako Atentát nebo Oregon Trail, jsou v první řadě dobré hry a pak teprve nositelé vzdělávání.