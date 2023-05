Vědci v nové studii odhalili šokující skutečnost týkající se známého internetového serveru YouTube. Násilná videa plná zbraní má ukazovat už dětem ve věku devět let. Problém je v tom, že algoritmus platformy nabízí uživatelům obsah dle jejich zájmů a preferencí, a to bez větší regulace. Některá videa dokonce porušovala vlastní zásady kanálu proti násilnému nebo krvavému obsahu.

Děti tráví na sociální síti Youtube spoustu času | Foto: Shutterstock

Někteří rodiče by si mohli myslet, že server YouTube je bezpečným místem pro jejich ratolesti. Přece jen na něm můžou najít stovky videí pohádek a obsahu určeného pro děti. Vědci z neziskové organizace zabývající se sociálními médii Tech Transparency Project však v nové studii zjistili, že by si rodiče měli dát pozor na to, co na svých zařízeních děti sledují. YouTube totiž i devítiletým capartům nabízí videa obsahující násilí.

Odborníci si na této platformě založili účty, kde napodobovali typické chování dvou devítiletých chlapců z USA, které zajímají střílečky z pohledu první osoby. Jeden z nich na návrhy YouTube klikal a reagoval, ten druhý je ignoroval. První účet zanedlouho zaplavilo množství videí s násilnou tematikou o střelbě na školách či videa o výcviku se zbraněmi. Falešnému dítěti se na kanálu také ukazovaly videa s návody na výrobu plně automatických střelných zbraní.

Za jediný měsíc se prvnímu „dítěti“ zobrazilo 382 různých videí s tematikou zbraní, kdežto druhému jen 34. Podobná situace se přitom nestala jen devítiletým, ale rovněž účtům, které měly patřit čtrnáctiletým chlapcům milujícím videohry. Jedno z videí ukazovalo, jak mají vystřelit z pistole Glock.

Vliv na chování dětí

Mnohá z těchto videí by se nejenže neměly vůbec ukazovat dětem, ale navíc porušují zásady YouTube a na internetu by se ani neměly vyskytovat. Na tato konkrétní zjištění platforma nereagovala, některé ze zmíněných videí smazala, jiné na serveru ponechala. Zjištění podle portálu amerického zpravodajského programu PBS Newshour poukazují na to, že i když se kanál snaží krotit svůj obsah, moc se to nedaří. Videa podobného typu by buď děti mohla traumatizovat anebo radikalizovat jejich pohled na svět, a to už v útlém věku.

Při absenci větší federální regulace by společnosti s obsahem pro mladistvé měly dělat více pro to, aby prosadily vlastní pravidla, myslí si podle portálu NzHerald Justin Wagner, ředitel vyšetřování v organizaci prosazující kontrolu zbraní Everytown for Gun Safety. Zjištění společnosti Tech Transparency Project podle něj ukazují na větší potřebu přísnějšího věkového omezení obsahu souvisejícího se střelnými zbraněmi.

„Videohry jsou pro děti jednou z nejoblíbenějších činností. Hru jako Call of Duty si mohou zahrát, aniž by skončily v obchodě se zbraněmi - ale YouTube je tam přivádí,“ upozornila ředitelka výzkumné skupiny Tech Transparency Project Katie Paulová, která veškerou vinu přisoudila algoritmům této streamovací platformy.

Populární videohra Call of Duty: Warzone 2.0

Zdroj: Youtube

Mnoho odborníků navíc upozorňuje na přímou souvislost mezi sledováním sociálních médií a násilím v reálném životě. Pachatelé masových střeleb často používají své účty ať už na sociálních sítích nebo na YouTube k oslavě násilí. Vyskytly se i případy, kdy střelci své útoky dokonce živě vysílali.

Přednost má zisk

Server YouTube, který vlastní společnost Google, dlouhodobě hlásá, že identifikaci a odstraňování škodlivého obsahu považuje za prioritu. Mezi opatření, kterými se snaží chránit nejmenší diváky, patří nutný souhlas rodičů od uživatelů mladších sedmnácti let a nutnost propojení účtu třináctiletých s účtem jejich rodičů.

Kanál byl spolu se sociální sítí TikTok i přesto několikrát v minulosti kritizován za propagaci videí, které podporují násilí, poruchy příjmu potravy či sebepoškozování. Cílem častějšího ukazování násilných videí je to, aby se k nim mladí častěji vraceli, a videa tak vydělávala na sledovanosti. „Velké technologické platformy, jako je TikTok, dávají stále znovu přednost svým ziskům, akcionářům a společnostem před zdravím, bezpečností a dokonce i životy dětí," shrnula ředitelka kampaně skupiny na ochranu práv rodičů Parents Together Shelby Knoxová.

Algoritmus na YouTube a dalších serverech s obsahem pro mladé funguje na principu tzv. králičí nory. Podle blogu Cornellovy univerzity jde o to, že čím více se divák zapojí do určitého tématu a kliká na videa s určitou tematikou, tím více mu YouTube taková videa doporučuje. Díky tomu pak uživatelé tráví na platformách více času, a dostávají se tak do zdánlivé králičí nory.

Zdroj: Youtube

Je to kromě jiného i způsob, jak se diváci mohou dostat do nekonečné spirály škodlivých videí, často založených na clickbaitech (lákavých titulcích), které jsou vysoce kontroverzní a šokující. Takto šokující obsah totiž často dostane nejvíce pozornosti, a tím i vydělá více peněz na zobrazovaných reklamách.