Jak vidí Češi listopad 1989? Skoro 9,5 tisíce čtenářů řeklo svůj názor

Co považují respondenti ankety Deníku za největší přínos sametové revoluce a co jsou, podle nich, nejlepší počiny po roce 89? Kolik procent lidí by si rádo socialismus vyzkoušelo na vlastní kůži a kolik informací se o něm dozví ve škole? Čte Jan Hrušínský.

Jak vidí Češi listopad 89 | Foto: Deník

Autor: Redakce