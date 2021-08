Očekává se, že transakce bude uzavřena ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku, pokud ji schválí regulační orgány a budou splněny další obvyklé podmínky uzavření.

Převzetí divize představuje první významnou investici Draslovky v USA a potvrzuje její plány mezinárodní expanze. Spojením aktivit Draslovky a Chemours v oblasti řešení pro těžební průmysl a chemických specialit v kombinaci s nedávnou dohodu o převzetí aktivit společnosti Sasol v oblasti výroby kyanidu sodného v Jihoafrické republice tak vzniká nadnárodní podnik.

„Díky této transakci budeme vyrábět vysoce čistý kapalný kyanovodík (HCN) a speciální chemikálie na bázi HCN na třech kontinentech: Evropa, Afrika a Amerika,“ uvedl generální ředitel společnosti Draslovka Holding Pavel Brůžek. „Jsme nadšeni, že do rodiny Draslovky přibude tak kvalifikovaný a pečlivý tým a že budeme moci sdílet nejmodernější technologie, znalosti a zdroje v rámci našeho globálního portfolia. Draslovka tak bude schopna poskytovat lepší produkty a služby našim zákazníkům v těžebním průmyslu, zemědělství a dalších průmyslových odvětvích,“ dodal.

Transakce Draslovky v Tennessee je zároveň dobře součinná s výrobou a pozicí společnosti Sasol v oblasti kyanidu sodného, jejíž akvizici Draslovka oznámila před několika dny. Společnost Sasol South Africa Limited, podniku se sídlem v Sasolburgu, Draslovka přebírá za 1,46 miliardy randů, což je asi 2,23 miliardy korun.

"Kromě počáteční investice plánujeme investovat dalších 50 milionů dolarů do modernizace závodu, jeho rozšíření a zajištění toho, aby splňoval naše nejlepší světové ekologické standardy. To nám umožní rozšířit naši nabídku o výrobky, které se v současné době do Jihoafrické republiky dovážejí z jiných zemí,“ podotkl Pavel Brůžek.

Generální ředitelka Navuka Nathiera Kimberová uvedla, že partnerství s Draslovkou společnosti umožní hrát významnější roli v jihoafrickém chemickém průmyslu. "Tato příležitost dále rozšíří naše investice do tohoto odvětví těžebního průmyslu a umožní nám společně s Draslovkou hrát významnou roli při obsluze těžebního sektoru, zejména veledůležitého zlatého průmyslu v zemi," řekla.

O společnosti Draslovka Holding



Společnost Draslovka Holding je světovým lídrem v oblasti chemických specialit na bázi kyanidů a zemědělských chemikálií, včetně fumigantů a biocidů nové generace. Je to soukromá holdingová společnost se sídlem v České republice, kterou vlastní čtyři české rodiny spolupracující v rámci bpd partners, přední rodinné kanceláře se sídlem v Praze.



Draslovka má více než 100 let zkušeností s výrobou kyanovodíku (HCN) a chemií HCN a specializuje se na výrobu plně syntetického a vysoce čištěného kapalného HCN, který prochází dalším zpracováním pro použití v různých navazujících produktech od těžebního průmyslu až po zemědělství. Společnost Draslovka usiluje o to, aby se stala předním světovým hráčem v oblasti výroby kyanidů pro použití v syntéze, těžbě a průmyslových a zemědělských aplikacích.



Draslovka působí ve třech oblastech:



1. Chemické speciality - využití molekul na bázi kyanidů pro různé průmyslové a farmaceutické aplikace.



2. Zemědělská věda - výroba udržitelných fumigantů, hnojiv a regulátorů růstu, které pomáhají zvyšovat výnosy plodin.



3. Průmyslové chemikálie - vytváření chemických sloučenin pro použití v různých průmyslových odvětvích, od těžebního průmyslu až po nátěrové hmoty.