Využijte příležitosti efektivně zvýšit prodej a dostat jméno vaší firmy do povědomí přesně tam, kde potřebujete. Pro nové partnery jsme připravili hned několik možností spolupráce díky výhodným balíčkům v ceně už od dvou tisíc korun.

Nákupní týden je již tradiční oblíbená akce Deníku. Probíhá dvakrát do roka, na jaře a na podzim. Letošní jarní Nákupní týden začne 13. března a potrvá až do 19. března 2023. Slevové kupóny partnerů budou součástí vydání Deníku, Deníku Extra a také na webu Deník.cz.



U celostátního partnerství budou kupóny zveřejněny také ve speciální slevové knížce, která bude vložena do vybraných časopisů vydavatelství Vltava Labe Media (Vlasta, Týdeník Květy, Překvapení, Story, TV mini, TV star). Informace najdou čtenáři také na webu nakupy.denik.cz, kde se dozví veškeré důležité informace, včetně medailonků partnerů akce.

Až miliony oslovených zákazníků

Jaké jsou hlavní výhody partnerství v akci Nákupní týden s Deníkem? Projektová manažerka Deníku Martina Bernardová vyzdvihuje zejména možnost přesného zacílení.

„Jako jediní na trhu nabízíme unikátní možnost zacílení na vybraný okres, kraj či region. Pokud společnost působí například v jednom konkrétním okrese, pak bude vidět právě tam,“ popisuje.

V rámci regionálních vydání je dosah našich médií minimálně na 400 tisíc potenciálních zákazníků, celorepublikově dokonce až na pět milionů.

Výhodné balíčky

Je zcela na vašich preferencích, jakou možnost spolupráce vyberete jako tu nejvhodnější. Nabízíme hned několik typů balíčků podle rozsahu vykrytí. I v rámci těch nejlevnějších získáte navíc umístění vaší inzerce v našich online a tištěných médiích zdarma. A pokud se rozhodnete pro účast na jarní i podzimní vlně, budete mít slevu 20 procent.

Slevové kupóny otiskneme v Deníku EXTRA, v Deníku a jeho přílohách a na webu Deník.cz. Případně také v časopisech Týdeník Květy, Vlasta, Překvapení, Story, TV Star a TV Mini, podle toho, jaký balíček si vyberete.

Akci Nákupní týden s Deníkem podporujeme také promo kampaní v médiích Vltava Labe Media, televizní a rádiovou reklamou, v tisku, na internetu, na outdoorových plochách, u obchodních partnerů a na dalších místech po celém Česku.

Kontaktujte naše obchodní oddělení na e-mailu: martina.bernardova@vlmedia.cz nebo na telefonu: 775 422 102, kde si dohodnete podmínky spolupráce dle vašich prodejních cílů a potřeb.



Uzávěrka nových objednávek pro jarní Nákupní týden je 15. 2. 2023. Těšíme se na společnou spolupráci.