Vydavatelství a nakladatelství XB-1 se zaměřuje na publikování sci-fi, fantasy a hororu od především českých autorů. Stejnojmenný časopis navíc letos oslaví své čtyřsté číslo. Hostem nového dílu pořadu Desítka byl vydavatel a nakladatel Alexandr Rusevský. Kde shánět kvalitní a neokoukané tuzemské autory? A jak se zabránilo tomu, aby XB-1 před lety skončila?

Hostem Desítky byl vydavatel a nakladatel Alexandr Rusevský. | Video: Deník/Jiří Štraub

Alexandra Rusevského deseti otázkami na tělo souvisejícími s legendárním českým vydavatelstvím a nakladatelstvím XB-1 zaměřeném na fantastické žánry vyzpovídal komerční redaktor Jiří Štraub.

V této Desítce jsme se dočkali odpovědí, které odhalují, jak se pozná začínající spisovatel s potenciálem, a jaký žánr Alexandrovi Rusevskému nyní chybí.

„Na fantastice mě baví, že si v ní můžeš vymýšlet a dělat si, co chceš, protože ji nikdo nebral vážně. Stejně jako šaška ve středověku,“ říká například v Desítce Rusevský. O tom, že takový projekt se dá provozovat hlavně kvůli nadšení a lásce k fantastice, svědčí jeho prohlášení: „Kdyby to byl normální byznysový projekt, tak jsem to už dávno zavřel.“

Desítku s Alexandrem Rusevským si můžete pustit i v audioverzi ZDE.

