„U tohoto segmentu systém vyžaduje nejvýš 50 nemocných na 100 tisíc obyvatel týdně. A tomuto mezníku jsme blízko. Nevidím důvod držet oblast wellness dál zavřenou, když se všude jinde rozvolňuje, třeba v kultuře docela masivně,“ prohlásila Horáková.

Aquaparky a koupaliště jsou přitom podle Horákové z virového hlediska bezpečnější než přírodní koupací plochy s problematičtější kontrolou kvality vody i hygienických nařízení. „Nohu na plynu máme už od poloviny února, kdy byly před opětovným zhoršením situace signály k rozvolňování. Pravidelně testujeme čistotu vody a jsme připraveni otevřít okamžitě,“ zdůraznila manažerka čestlického komplexu.

Ten měl letos stejně jako loni nuceně zavřeno asi sto padesát dní. Loňskou uzavírku aquapark využil k výraznějším investicím, za desítky milionů korun se opravily technologie, vyměnily povrchy v bazénech, doplnily atrakce. Letos už zbývalo jen ladit detaily. „Šlo o nátěry stropů a podhledů, nový navigační systém, novinky v saunách nebo živé květiny v hlavní hale,“ upřesnila Vladana Horáková, podle které byly ztráty za poslední rok enormní.

„Platí, že každý den uzávěry přicházíme o milion korun na tržbách. Zároveň nás zhruba pět milionů měsíčně stojí fixní náklady a doplatek mezd, z nichž nám jen menší část pokryl vládní program Antivirus. A k tomu musím zmínit ještě nájemné deset milionů,“ vysvětlila a připomněla, že od začátku tohoto roku přispívá na úhradu fixních nákladů příslušná státní kompenzace.

Otevření nového studia

Aquapalace Praha už nyní nabízí masáže a služby fitness centra, kde však do konce tohoto týdne může cvičit na ploše šestnáct set metrů čtverečních pouze deset lidí, kteří se musí prokázat negativním testem na covid-19.

Zároveň ve čtvrtek u hlavních bazénů populární dívčí skupina Lollipopz slavnostně otevřela nové studio. To bude sloužit pro nahrávání audiovizuálních pořadů této čtveřice i dua Kája a Bambuláček, které sledují menší děti.

Čestlický aquapark v nadcházející zkrácené sezoně nabídne permanentky i celodenní vstupné za stejnou cenu jako v minulém roce. „Loni v létě k nám navzdory omezením pro cesty do zahraničí dorazilo přibližně stejně českých návštěvníků jako v předchozích letech. Zato ale měli větší chuť utrácet. Letos by to mohlo snad být ještě lepší vzhledem k očkování, které tlumí obavy z nemoci,“ poznamenala Horáková.