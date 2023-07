Firma LPP Soft využívající umělou inteligenci z technologického holdingu L.P.P. Holding, a.s. ve spolupráci se státním podnikem VOP Nový Jičín a vysokých škol - Univerzity obrany a Českého vysokého učení technického – Fakulty elektrotechniky se představila na neoficiální soutěží autonomních pozemních vozidel (UGV) států NATO a Evropské unie koncem června v Läsne v Estonsku.

Autonomní vozidla mohou zachraňovat životy v krizových situacích | Foto: LPP Soft

Špičkové technologie mohou ušetřit lidské životy a v budoucnu zásadně změnit ozbrojené konflikty podobné právě probíhající válce na Ukrajině. Pomoci může výsledek tuzemského aplikovaného výzkumu ale i při přírodních katastrofách jako jsou například zemětřesení nebo povodně.

Ve smíšeném poli účastníků se vedle systémů z LPP Soft a vozidla Taros objevily i zavedené špičkové firmy z oblasti obranného průmyslu, jako jsou Rheinmetall a Milrem, jejichž platformy Mission Master a TheMIS. Dále se zúčastnili například německý startup ARX Landsystems, jehož vozidlo Gereon RCS bylo dokončeno pouhých deset dní před akcí.

„Cílem bylo projet ve stanoveném čase dvaceti minut s minimálním zásahem řídícího operátora přesně definovanými body (Way-pointy) v konkrétních podmínkách: lesních cest, úseky bez vymezené silnice, polem, hustým lesem, křovím,“ vysvětluje Radim Petráš z L.P.P. Holdingu, a.s.

Běžnou cestu po zpevněné silnici zvládli všichni účastníci.

Půl roku příprav

„V případě konfliktu je ale právě tohle prostor, kde nepřátelská strana ví, že to je právě nejednoduší trasa a očekává vás tam. Připravovali jsme se na soutěž 6 měsíců. Také proto jsme byli schopni demonstrovat jako jediní, plně bez zásahu operátora, projetí neznámým terénem včetně lesa a předem neznámého porostu v těžkých podmínkách. Tedy za plného využití vlastních modulů řízení vozidla, umělé inteligence a plánů trasy průjezdu neznámým prostředím. To považuji za velký úspěch,“ uvedl Radim Petráš z L.P.P. Holdingu, a.s.

Další vývoj bude nadále pokračovat v LPP Soft, dodávající software jak pro podporu autonomního řízení UGV, tak pro uživatelskou aplikaci řízení vozidla, která je integrována do systému C4. Společně s dalšími členy projektu se zaměříme na zlepšení fungování ve ztížených podmínkách.

„Cílem bude maximálně zjednodušit řízení pro obsluhu. Usnadnit, díky dalším prvkům umělé inteligence, celý ovládací proces přímo pro uživatele. Zvýšit flexibilitu a rychlost vlastního rozhodování. Ta bude v budoucích konfliktech rozhodující,“ řekl Tomáš Krivda, z LPP Soft.

Technologický LPP Holding, a.s. působí v českém obraném průmyslu. Zaměřuje se na výrobu a vývoj leteckých přístrojů například pro český proudový letoun L-39NG, systémy pro autonomní řízení bezpilotních prostředků, rozpoznávání obličejů a analýzu videa za pomocí umělé inteligence. Mezi firmy holdingu patří také výrobce radarů a radiolokátorů pardubická T-CZ. Celý holding sestává z několika technologických firem, které jsou zejména v oblasti adaptace a reálném využití umělé inteligence na špičce v České Republice a dodává své produkty a služby po celém světě.