Do odvolání zavřeno. Bary čekají, až se situace vrátí do normálu

Situace nevypadá dobře. Řeč je o barech a restauracích, tedy hlavně těch, kteří mají kšeft až s pokročilou denní dobou. Takzvaná „Prymulova večerka“, jak mezi sebou říkají restauratéři a provozovatelé hospod a barů, je pro ně velkým zásahem do jejich byznysu. Do řady takových podniků se lidé chodí bavit často až kolem půlnoci. Pokud tedy musejí zavřít dveře svých hospod s desátou hodinou, znamená to velký problém.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Řešení? Řada barů zavírá až do odvolání. Jak ale říkají sami provozovatelé – často pouze pod příslibem anonymity – otevření oblíbených kolínských podniků může taky přijít až na jaře. Řada podniků má na svých facebookových profilech podobný vzkaz: zavíráme na neurčito. Jedním z nich je třeba i Bar Sklep na kolínském Karlově náměstí. Provozovatel Petr Topinka ho otevíral se vší parádou v únoru – a v březnu ho zavřela opatření proti koronaviru. Nyní je zavřený znovu. Koronavirus omezil i činnost spolků. Ty však nemají na kompenzace nárok Přečíst článek › „Dokud se situace nevrátí do normálu, tak otevírat nebudeme. Stálo to spoustu peněz, platím nájem, platím elektriku. Mám tam nějakou investici a nevím, kdy ho budu moci otevřít – třeba až na jaře,“ odpověděl Deníku na otázku, jaké má plány v současné nepříznivé koronavirové situaci. Není ale jediný. Uzavření oznámil třeba i další kolínský známý podnik – a sice Harlys Bar v Pražské ulici. „Vzhledem k situaci provázené danými restrikcemi a omezeními vám oznamujeme, že uzavíráme naši provozovnu Harlys bar Kolín. Ale nebojte se pouze dočasně,“ oznámil provozovatel na Facebooku. Ten láká příznivce, aby vyčkali – poté slibují spoustu novinek. Kdy by to ale mělo být, zůstává otázkou – nikdo neví, jak dlouho budou aktuální opatření trvat. Dvě cesty Prvotní odhady nevypadají pro bary vůbec dobře. Podle oslovených provozních, kteří ale nechtěli být jmenovaní, se tržby barů propadly první víkend s dřívější zavírací hodinou v 22 hodin na zhruba pětinu. To si provozovatelé neumějí dlouhodobě představit: náklady zůstávají stejné, možnost, kdy vydělávat, se ale velmi zúžila. Hospodští na suchu. Kratší otvíračka nás zruinuje, kritizují omezení Přečíst článek › V podstatě jsou podle nich dvě cesty: buď otevírat o hodně dříve a doufat, že lidé přijdou, nebo zavřít své dveře úplně. Zatímco se restaurace již při první vlně koronaviru zvládly adaptovat na rozvážení jídla zákazníkům a dovedou si tento režim často představit i v druhé vlně, pro bary a hospody taková možnost nepřipadá v úvahu. Řada hospodských také uvažuje, zda budou vůbec po druhé vlně koronaviru lidé ještě ochotni chodit do barů, nebo si raději dají své oblíbené pití doma – ať už z finančních důvodů, nebo z obav z koronaviru. Koronavirus a bary

- za současných opatření musejí bary uzavřít své dveře v 22 hodin

- provozovatelé se obávají dalších opatření

- povinná zavíračka v 22 hodin pro ně znamená, že nevydělají ani na provoz

- řada barů proto svoji činnost ukončila až do odvolání

- zatímco restaurace mohou jídlo zájemcům dovážet, hospody a bary mají situaci naprosto jinou

- bary se pohybují zhruba na pětině tržeb oproti normálu

