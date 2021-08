Každý příběh má nějaký začátek, stejně tak i Báťkovy sirupy.

„Řešili jsme před lety nějakou svoji potřebu jako sportovci, jak dodržovat co nejlépe pitný režim. A průmyslové sirupy nebo ionťáky nám nechutnaly, necítil jsem, že je to pro tělo to nejlepší. Tak jsme si pro sebe vyráběli meduňkový sirup. Mezitím jsem pracoval ve dvou restauracích, kde jsem ty sirupy nabídl. Byl o ně zájem, byla poptávka a tam vznikla myšlenka, že bychom mohly vyrábět ve větším i pro ostatní,“ řekl Patrik Bátěk. A devátým rokem už sirupy vyrábí.

Myšlenka je hezká věc, ale cesta k tomu, jak ji realizovat, nemusí být vždy lehká a hladká.

„Bylo to složité a trnité, a někdy nepříjemné. Věnujeme se potravinářství, takže jsme museli nějakým způsobem zajistit výrobnu, projít všemi schvalovacími procesy. Oba, já i moje žena, jsem z potravinářství, takže jsme na to byli jakžtakž připraveni. Ale museli jsme dát výpověď z práce, začínali jsme z ničeho. Našli jsme si nějaké prostory k pronájmu, které jsme si upravili ke svému obrazu, podle toho, jak je potřeba. Nějak jsme se vybavili, něco jsme si na to vybavení museli půjčit. Pak jsme něco vyrobili a museli jsme to začít prodávat,“ uvedl Bátěk.

První odbyt sirupů byl časově náročnější. „Sedl jsem do auta a objížděl potenciální zákazníky. Tam se teprve tvořilo to, co budeme pořádně dělat, jak, komu, za kolik, o co je nebo není zájem,“ poznamenal.

A tak vznikal současný sortiment.

„Bylinky bereme čerstvé, od místních farmářů. Snažíme se je zpracovávat tak, abychom je nějak nezhodnotili, aby chuť a veškerá hodnota byla jen z té bylinky, ne z něčeho jiného. Zaměřili jsme se na bylinkové sirupy a na ty se chceme specializovat,“ řekl Bátěk a pokračoval.

„Záleží nám samozřejmě na kvalitě a také na tom, abychom z toho měli dobrý pocit. Máme to obrandované vlastním jménem, tak se za sebe nechceme stydět. Takhle nás to baví, dělat věci pořádně. Takto jsem od malička naučený, jinak by mi to nedělalo radost. To bych se pak živil něčím jiným a už bych to nedělal. Protože podnikání není jen procházka růžovým sadem a to, že se člověk jen válí v penězích, jakou o tom mají někdy lidé představu.

Pro kvalitní a dobrý bylinkový sirup je samozřejmě nutná vstupní surovina potřené kvality.

„To ze začátku nebylo jednoduché, ale už jsme si vytvořili nějakou síť. Na začátku to bylo složitější, nebylo moc těch, kdo by pěstovali bylinky. Každý zemědělec se zabývá bramborami, řepkou nebo živočišnou produkcí. A když jsme někomu zavolali, že bychom chtěli, aby pro nás pěstoval meduňku a ještě v jakém množství, tak rovnou pokládal telefon. To bylo těžké. Ale už jsme si někoho našli, spolupracujeme dlouhodobě a funguje to. Máme tři klíčové dodavatele, se kterými pracujeme od začátku, pak ještě několik menších,“ uvedl.

Sirupy vyrábí v Olomouci.

„Snažíme se vše dělat z čerstvých bylinek, nepoužíváme žádné koncentráty, veškeré extrakty si děláme sami a z nich pak zpracováváme sirupy,“ řekl Bátěk. A vše jde samozřejmě podle přísných norem.

„Jsme pod drobnohledem, jen minulý rok jsme měli čtyři kontroly,“ podotkl.

Báťkovy sirupy může ochutnat každý.

„Jsme v Ternu, v Globusu, v Rossmanovi, to jsou ti větší zákazníci. A pak u menších, v obchodech se zdravou výživou, také v různých gastrozařízeních. Spolupráce si moc vážíme,“ řekl Bátěk. A který bylinkový sirup je největší šlágr?

„Prodejně je to nyní lípa, přes zimu hodně jitrocelový a zázvor. Pro mě osobně máta s bezinkou, to piju celoročně,“ podotkl.

Baťkovi se ve svém podniku chovají zodpovědně k životnímu prostředí, ekologicky.

„To je také filozofie naší firmy. Recyklujeme veškerý odpad, třídíme, hospodaříme šetrně s vodou, naše sirupy jsou ve skleněných lahvích. U těch je ideální, když je lidé vyhodí do skla, to si potom sklárny přetaví, i pro ně je lepší recyklovat sklo,“ řekl Bátěk. Ale to není všechno.

„Koupili jsme třeba dvacet let starý stroj. Ten jsme kompletně zrepasovali a funguje jako nový. Máme z toho obrovskou radost, jinak by šel do šrotu. Snažíme se takto myslet při každodenní činnosti,“ dodal.