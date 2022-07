Koncept jejich podnikání je sázka na prémiovou kvalitu. Protože, jak se oba shodují, lidé si rádi přihodí pár korun navíc za nevšední zážitek. Na interiéru provozovny dokonce spolupracovali s architektem, aby vnitřek podniku vkusně zapadl do prostředí historické budovy.

„Kvalita jídla a pití je bezpochyby důležitá. Je to též o prostoru, kde to zkonzumujete. Jde o podprahové vnímání; a funguje to tak, že i když se někde dobře najíte, ale i tak se tam už nebudete chtít vrátit a vlastně nevíte proč. A bylo to třeba kvůli rušivé hudbě, nevhodné dekoraci, moc stísněnému prostoru,“ vysvětlil Mareš.

Způsob podávání kávy jako takové je v Česku samostatnou kapitolou, na které si v Bonté nicméně zakládají. Zde nedostanete pouze šálek kvalitní kávy, ta je také vkusně servírovaná. „Kávová kultura u nás stále zažívá renesanci. Takže když jsme například představili affogato, což je espresso s kopečkem zmrzliny, lidé raději sáhnou po klasice espresso, lungo, cappuccino, ale třeba i po turkovi. Přitom je affogato tak výborné,“ dodal s úsměvem Lerch.

Dalším podnikem, který v Berouně oslaví teprve rok, je restaurace Lockdown na Plzeňské ulici. Zde se rozhodli představit sortiment, jenž ve městě vysloveně chyběl. Byly to bagety, které mnohým mohly připadat jako sázka na jednu kartu. Ta nicméně vyšla a lidé se sem rádi vracejí.

„Mile nás překvapilo, jak se naše bagety staly oblíbenými mezi všemi věkovými skupinami. Mezi nejvyhledávanější stále patří bageta s trhaným hovězím masem a také club sendvič. V neposlední řadě bych rád zmínil snahu stát se místem, které nabízí nejlepší plzeňské pivo na Berounsku. Díky péči o výčep, pravidelné sanitaci a zkušeným výčepním se nám to dle mého názoru daří,“ podotkl majitel podniku Jan Pišvejc.