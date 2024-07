Ať už vyrážíme na dovolenou nebo jedeme jen kousek do obchodu, děti v autě musí sedět vždy v bezpečné autosedačce. V ČR ukládá tuto povinnost řidičům zákon, a to při dětech menších než 150 cm a lehčích než 36 kg. A plánujete-li cestu do ciziny, vždy si ověřte tamní předpisy.

Fyziku neoklamete

Bezpečí potomků by mělo být vždy na prvním místě.

„Myslíte si, že dítě udržíte v náručí i při nárazu? Tomu raději nevěřte. Kinetická energie při nárazu vám dítě spolehlivě vyrve z rukou. Pokud jste připoutáni, dítě může vyletět z auta nebo vážně zranit osoby na předním sedadle. Nepřipoutané dítě stojící mezi sedačkami je při nehodě často vymrštěno z auta, a to s tragickými následky,“ říká dopravní expert Roman Budský z Platformy VIZE 0.

Výběr autosedačky

Výběr autosedačky by měl být pečlivý a promyšlený. Základními kritérii jsou věk a velikost dítěte. Bezpečnostní systém musí vydržet až dvacetinásobek hmotnosti dítěte. Při delších cestách je důležité, aby sedačka byla pohodlná. Nejlepší je, když si ji vyzkoušíte přímo v obchodě – posaďte do ní dítě a prověřte upínání pásů.

Zkontrolujte si také, zda se vůbec vejde do vašeho auta, protože při kratších pásech nebo při omezeném prostoru mezi sedadly to může být problém.

Bezpečnostní pásy mají být nastaveny tak, aby malému cestujícímu nevedly přes krk a nebyly příliš nízko. Zadní stěna sedačky musí být dostatečně vysoká, aby hlava dítěte nepřesahovala horní okraj. A musí být také pevně připevněná – volná poloha představuje velké riziko. V moderních automobilech je k dispozici často systém Isofix, který umožňuje rychlou a správnou instalaci dětských sedaček.

Výzkumy potvrzují, že nejbezpečnější je umístění sedačky zády ke směru jízdy. Toto uspořádání by mělo být zachováno až do čtyř let věku dítěte, protože poskytuje lepší oporu hlavě a páteři při čelním nárazu. Pamatujme, že bezpečnost dětí je prvořadá. Dodržujme pravidla a investujme do kvalitních a bezpečných sedček. Děti za to stojí.