Svým způsobem je hlavní kategorií Srdcovka, tedy celkově nejoblíbenější restaurace, kterou se stala PAPRIKA – Mediterranean Kitchen & Bar na pražských Vinohradech. Ta se zaměřuje na středomořskou kuchyni. „Samozřejmě nám neuniklo, jak vysoká hodnocení našim pokrmům v aplikaci zákazníci dávají, ale že se staneme nejoblíbenější restaurací dostupnou na Bolt Food v celé Praze, to jsme opravdu nečekali,” říká majitelka podniku Alena Levi.

„Zlatá brokolice představuje skutečné ocenění tvrdé práce našich partnerských restaurací. To si koneckonců zaslouží celé odvětví, vždyť pohostinství je opravdová dřina, o dvou letech nejistoty v důsledku pandemie ani nemluvě. Zlatá brokolice je přitom unikátní tím, že ji neudělují kritici, ale uživatelé. Zlatá brokolice se totiž uděluje na základě počtu objednávek, uživatelských hodnocení a dalších dat z aplikace sbíraných v průběhu roku 2021,” vysvětluje Marek Maxa, manažer Bolt Food pro Českou republiku.

V noci letí burgery

Zákazníci tak rozhodli třeba o tom, že večerní a noční jedlíci si oblíbili restauraci MATOKA, která nabízí burgery a cheesesteaky, tedy filadelfskou specialitu s masem a sýrem v bagetě.

Ale cenu získala i česká klasika, králem svíčkové na smetaně se stal oblíbený bufet na Starém městě Havelská koruna. Dostalo se i na populární veganskou kuchyni. V této kategorii kraloval Linh's Vegan Corner v Havelské ulici.

Ocenění

Srdcovka (celkově nejoblíbenější) - PAPRIKA - Mediterranean Kitchen & Bar

Skrytý poklad (restaurace mimo centrum) - Diego pivní bar

Noční mlsání (oblíbená ve večerních hodinách) MATOKA North American Spot

Zrozená hvězda (nejrychlejší přírůstek objednávek) - John Polpo Burgers

Pro(cházka pro) jídlo (nejvíce vyzvednutí zákazníkem) - Sushi GO

Nemůžu přestat (nejvíce objednávek jednoho pokrmu) - PokeHaus a jejich lososová Salmon L. Jackson miska

Dopřej si (oblíbená sváteční restaurace) - Lasagneria

Veganské nebe (veganské pokrmy) - Linh's Vegan Corner

Lidovka (příznivé ceny) - Viet Corner

The King of Svíčková (nejlepší svíčková) - Havelská Koruna