Vlivem počasí je podle něj letošní sklizeň proti normálu minimálně o 14 dní opožděná.

"Nicméně poslední horké dny to příroda dohání, krásně nám plody dozrávají a sbíráme každý den. My tady v sadu máme asi šest základních odrůd. Takže začínáme koncem června sběrem první odrůdy, potom pokračujeme plynule další odrůdou v červenci, v srpnu, a končíme poslední odrůdou, Last Call se jí říká, až poslední týden v září," uvedl Adamuška.

Drtivou většinu úrody prodají v Postoupkách takzvaně ze dvora. Část sklizeného ovoce farma dodává do spřátelených obchodů. Letošní prodej zahájila v pondělí, za kilogram borůvek zaplatí zájemci 200 korun.

"Měli jsme neuvěřitelnou poptávku, stály tady fronty lidí. Sbíráme každý den," řekl Adamuška.

Možnost samosběru zatím neplánuje. Vysazené rostliny jsou ještě mladé a lidé, kteří se sběrem borůvek nemají zkušenosti, by podle něj mohli sazenice poškodit. Sběr ovoce na farmě nyní zajišťují čtyři brigádnice, od příštího týdne by k nim měly přibýt další.

Borůvky se v Postoupkách pěstují v rašelinných záhonech zakrytých geotextilií, k nimž je přivedena kapková závlaha. Před nepřízní počasí, především kroupami, chrání sazenice přes léto sítě.

"Bouřkové období celého června bylo opravdu špatné. Znám spoustu zemědělců, kteří přišli o většinu letošní úrody. My naštěstí protikroupové systémy máme. Přestože tu kroupy byly, tak jsme krom pár vylámaných keřů borůvek kvůli velkému větru byli v pohodě," uvedl Adamuška.

K založení borůvkové farmy se odhodlal po letech strávených v kanceláři.

"Vždycky jsem měl velký vztah k přírodě a borůvky jako super potravina se mi líbily. Byl jsem se podívat v Holandsku, studoval jsem, jak to dělají v zahraničí a podle toho jsem si sad vybudoval," doplnil Adamuška. Farma má otevřeno denně mimo neděle.