Známá značka obuvi Botas je od začátku roku v likvidaci. Teď ji ale znova svitla jiskra naděje na další budoucnost. Firmu chceš totiž získat Václav Staněk – majitel jiné dnes populární značky bot Vasky. Peníze na koupi výrobce botasek chce získat výprodejem osmi tisíc bot.

Výroba obuvi značky Botas ve Skutči na Chrudimsku musela být zastavena, část zaměstnanců už dostala výpověď. Podle vedení firmy došlo k ukončení kvůli výraznému zdražení energií a nedostatku kvalifikovaných pracovních sil. Takové vysvětlení ale tamní pracovníci odmítají a problém vidí spíše ve snaze majitelů o rychlé zbohatnutí, v mizerném marketingu a špatné personální politice.

Teď to ale začíná vypadat, že botasky ještě neskončí…

„Botas je značka, kterou považuji za symbol českého obuvnictví, mám zájem pokračovat v jejím odkazu. Když jsem Vasky zakládal, dal jsem si za cíl, aby v Česku i nadále žila poctivá ševcovina. Aby české boty zůstaly součástí naší země, nikoli jen její historie. Firma Botas byla jedním z důvodů, proč jsem věřil, že je to reálné,“ vyjádřil se totiž zakladatel Vasky Václav Staněk.

Botas nepoložily drahé energie, ale neschopný management, tvrdí lidé ve Skutči

Podle svých dalších slov těchto dnech zavolal majitelům Botasu a rychle našli společnou shodu v tom, že by chtěli, aby se botasky nadále vyráběly v České republice a v co nejvyšší kvalitě.

„Díky hodnotám, které se stávajícími majiteli Botas sdílíme, se nám otevřela možnost značku odkoupit. Zájem jsme projevili a vypadá to, že jsme na dobré cestě. Avšak nyní nemáme dostatek prostředků na její odkup. Proto jsme se rozhodli udělat Vasky výprodej pro Botas. Od toho si slibuji, že se nám nakonec podaří tento sen uskutečnit,“ konstatoval dále Staněk.

Atraktivní výprodej

„Aby byl zmíněný výprodej co nejvíce atraktivní, některé modely Vasky jsme zlevnili až o 33 procent. Spočítali jsme, že osm tisíc prodaných párů by mělo stačit na to, aby značka Botas mohla pokračovat i nadále, jen pod jiným majitelem. Věřím, že se nám to podaří, a že zachováme legendární obuvnickou značku, která by rozhodně neměla zůstat jen historií,“ dodal Staněk s tím, že bližší podrobnosti představí na konci března.

Nosili je Zátopek i Raška. Výroba botasek ze Skutče končí, i kvůli energiím

Obuvnická firma Botas dosáhla v roce 2021 zisku po zdanění 7,676 milionu korun. Rok předtím skončila ve ztrátě 2,930 milionu. Tržby z prodeje výrobků a služeb se v roce 2021 meziročně zvýšily o 55 procent na 39,33 milionu korun.

„Výsledky roku 2021 byly výrazně ovlivněny odprodejem nepotřebných nemovitostí. Běžnou činností bychom byli v malé ztrátě,“ řekl spolumajitel Botasu František Nestával.

Botas je legendární firma, která ještě jako Botana začala fungovat v roce 1949. Od roku 1963 nese dnešní název Botas, který vznikl ze slov „bota“ a „Skuteč“. Firma obouvala sportovní legendy včetně Emila Zátopka nebo Jaromíra Jágra.



Botas byl prvním průkopníkem, který u nás zahájil výrobu sportovní obuvi – a teniskám se proto brzy začalo přezdívat botasky. Dnes tento pojem všichni dobře známe a najdeme ho i v českém slovníku.