Námluvy firmy Vasky a Botasu ještě nejsou definitivní. Jasno bude během dubna

I když se už zdálo, že podpis smlouvy o koupi značky Botas ze Skutče je domluven, ještě nebyl učiněn poslední krok. V úterý to uvedl majitel obuvnické firmy Vasky Václav Staněk. Ten projevil o koupi značky Botas zájem v okamžiku, kdy byla na začátku letošního roku ohlášena likvidace společnosti. „S druhou stranou jsme se domluvili na tom, že nebudeme uvádět další informace do chvíle, kdy dojde ke konečnému rozhodnutí. Věřím, že se tak stane do týdne, příští týden máme se zástupci firmy Botas schůzku,“ uvedl na tiskové konferenci Staněk.

Václav Staněk, majitel firmy Vasky, byl hostem pořadu Byznys kafe, který moderuje šéfredaktor centrální redakce Deníku Jan Klička | Video: Deník/Michal Janko a Jakub Vítek