O současných prioritách kosmetického gigantu L'Oréal jsme si povídali s Brigitte Streller, generální ředitelkou společnosti pro Českou republiku, Slovenskou republiku a Maďarsko.

Brigitte Streller, generální ředitelka společnosti L'Oréal pro Českou republiku, Slovenskou republiku a Maďarsko. | Foto: se svolením L'Oréal

Paní ředitelko, udržitelnost je nejdiskutovanějším tématem posledních let. Ostatně také společnost spustila program L’Oréal Pro budoucnost, který je zaměřený na udržitelnost. Co si od něj slibujete?

Od roku 2013, kdy jsme zahájili náš první program udržitelnosti, se svět změnil. Rozsah výzev, jimž čelíme, je bezprecedentní a naše cíle musí být s těmito výzvami v souladu. Vědci by souhlasili, když řeknu, že nesmíme být pouze lepší, ale musíme dělat, co je potřeba. V posledních letech se očekávání, jakou roli by měly společnosti hrát, výrazně změnila. Ve společnosti L'Oréal chceme převzít větší odpovědnost a jít nad rámec pouhé transformace našeho obchodního modelu. Naším stávajícím programem udržitelnosti chceme ukázat, že společnosti mohou být součástí řešení některých nejpalčivějších ekologických a sociálních problémů dneška. Závazky do roku 2030 jsme zarámovali do programu s názvem L’Oréal pro budoucnost, a směřují k udržitelnější budoucnosti.

Co si pod tím máme představit?

Udržitelnost je tak komplexní téma, že je těžké ho celé zastřešit v jedné větě. Program L’Oréal pro budoucnost lze rozdělit do tří širších oblastí. Za prvé Transformovat se na základě respektování planetárních hranic – aplikovat principy udržitelnosti na vše, co děláme u nás ve společnosti. Nezůstáváme ale jen u nás, soustředíme se i na posílení obchodního ekosystému při přechodu do udržitelnějšího světa. Přispívat ale chceme také k řešení sociálních a environmentálních výzev. Tyto pilíře zahrnují různé iniciativy a závazky společnosti v oblasti udržitelnosti.

Jakou roli hraje udržitelnost ve vašem obchodním modelu a jaké přináší výhody zákazníkům a komunitě?

V obchodním modelu hraje udržitelnost klíčovou roli, jako globální kosmetická společnost si uvědomujeme svou odpovědnost za minimalizaci dopadu na životní prostředí a přispívání k udržitelnější budoucnosti. Víme také, že spotřebitelé od nás očekávají proaktivní jednání. Stanovili jsme si ambiciózní cíle udržitelnosti, abychom se vypořádali s klíčovými výzvami, jako je změna klimatu, nedostatek vody, snižování odpadu a zachování biologické rozmanitosti. Začleněním udržitelnosti do našich obchodních praktik se snažíme být přínosem jak pro naše zákazníky, tak pro komunitu. Například Inovací produktů, to zahrnuje používání ingrediencí šetrnějších k životnímu prostředí, snížení obalového odpadu a zajištění bezpečnosti a účinnosti našich produktů. Když to shrnu, udržitelnost pro nás není jen obchodní strategií, ale součástí našeho DNA.

Čekáte, že půjde o jednorázovou aktivitu, nebo jde o dlouhodobý či dokonce nekonečný program?

Udržitelnost není pro L'Oréal jednorázovou aktivitou, ale spíše dlouhodobým závazkem a trvalým programem. L’Oréal pro budoucnost stanovuje ambiciózní cíle a my v rámci něj pravidelně hodnotíme náš pokrok, abychom zajistili jejich dosažení. Ostatně, letos jsme opět získali nejvyšší hodnocení „AAA“ od nezávislé organizace CDP již po osmé a stali jsme se jedinou společností na světě, která to dokázala 8 let po sobě.

Přenášíte v oblasti udržitelnosti aktivitu také na jednotlivé značky a jejich výrobu?

Ano, stejně tak, jako se udržitelnost propisuje do všeho, co děláme uvnitř společnosti, směrem k našim obchodním partnerům i komunitám, uvědomujeme si důležitost integrace udržitelnosti do aktivit jednotlivých značek a jejich výrobních procesů. Chápeme, že každá značka v našem portfoliu má svůj vlastní jedinečný soubor výzev a příležitostí, pokud jde o udržitelnost. Například značka Biotherm, která spadá do našeho portfolia, se ujala prostřednictvím programu Water Lovers ochránit vodní zdroje. V České republice spolupracujeme pravidelně s iniciativou „Ukliďme Česko“, například minulý rok jsme sbírali odpad na břehu řeky Vltavy a letos budeme v aktivitě pokračovat. A místní divize profesionálních produktů spustila Pro Value by L’Oréal, projekt na třídění hliníkových obalů a odpadů kumulovaných v kadeřnických salonech. Loni jsme prostřednictvím partnerů sesbírali a předali k dalšímu zpracování úctyhodné 3 tuny hliníkového odpadu. Tento přístup nám umožňuje řešit širokou škálu problémů udržitelnosti a řídit pozitivní změny v celém našem produktovém portfoliu.

Jaké jsou další aktivity společnost L’Oréal, které náleží do současného moderního, ale zároveň silně odpovědného světa?

L'Oréal se zavázal být moderní a odpovědnou společností v dnešním světě. Kromě našeho úsilí o udržitelnost existuje několik dalších aktivit, které odrážejí náš závazek. Důležitá je pro nás diverzita a inkluze, etické získávání zdrojů, odpovědný marketing, filantropie a sociální iniciativy a samozřejmě blaho zaměstnanců. Například vedle environmentálních výzev chceme přispět také k řešení těch sociálních. Chceme být přínosní pro společnost a pomáhat komunitám. Zde opět přicházejí na řadu značky společnosti L’Oréal, například L’Oréal Paris se svojí iniciativou STAND UP proti obtěžování na veřejnosti, YSL Beauty s ABUSE IS NOT LOVE proti domácímu násilí, La Roche-Posay a program na podporu osob, které prodělaly onkologickou léčbu, Maybelline s Brave together na podporu duševního zdraví mladých a L’Oréal Professionnel podporuje pomocí Head Up mentální zdraví kadeřníků. I těmito iniciativami dáváme spotřebitelům najevo, že nám záleží na komunitách, jimiž jsou součástí.

Zmínila jste spotřebitele, jakou roli v tom hrají?

Tak jak spotřebitel očekává odpovědnost od společnosti, tak i my si uvědomujeme že chování spotřebitele hraje svoji roli. A proto se soustředíme na to, dát spotřebitelům možnost chovat se více udržitelně, a to, aniž bychom obětovali kvalitu produktu a jeho potřebu. U produktů péče o pleť, vlasy, pokožku a sluneční ochrany u značek Garnier a L’Oréal Paris najdete například systém Označení dopadu produktů, který poskytuje kompletně transparentní informace o environmentálním a společenském dopadu produktů značky, ve stručné a srozumitelné formě. To spotřebitelům pomůže porovnat produkty a učinit udržitelnější volbu. Další možností jsou například doplnitelné produkty, které lze nalézt v širokém a stále se rozšiřujícím portfoliu našich značek. Toto řešení je také ekonomičtější volbou spotřebitele. My skutečně věříme, že krása je základní potřeba a nechceme, aby lidé přestali spotřebovávat, ale chceme jim dát udržitelnou volbu.