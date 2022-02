Vše přitom začalo pozvolna, nenápadně. V supermarketech a kavárnách na druhém konci světa. „Kombuchu jsem znal od mala, ale spíš jako něco, co má babička na lince. Pak jsem ale odcestoval do Austrálie dělat doktorát. A měli ji tam úplně všude. Pochopil jsem, jak atraktivní a zdravý produkt to může být,“ líčí začátky podnikání Ďuriník.

Spolu s kamarádem ze studií František Špásem pak bouchli do stolu a rozhodli, že fermentovanému čaji věnují čas i peníze. „Jsme v podstatě mezikontinentální společnost. Dávali jsme to dohromady, když jsem byl v Austrálii a kolega v Brně,“ směje se Ďuriník.

Od té doby kuchyně obou mladých podnikatelů začaly plnit nádoby plné zeleného nebo černého čaje s trochou cukru a kombuchových kultur. Vůně kvašení dvojici týdny a týdny štípala do nosů. „To byla testovací fáze, ještě jsme nefungovali komerčně. Museli jsme na přátelích vyzkoušet, jestli to vůbec někomu bude chutnat,“ vypráví Ďuriník.

A ono zachutnalo. Proto jako první v republice dvojice založila vlastní kombuchovar. „Tedy na papíře. Výrobny kombuchy tu už byly, ale jako kombuchovar jsme zapsaní první. Fungovali jsme jako manufaktura. Kombucha nám kvasila zhruba ve stolitrových nádobách a vše jsme dělali ručně. Od lepení etiket po zátkování,“ vzpomíná mladý podnikatel.

Nejlepší poobědové nealko

Od té doby uběhl více než rok a ze skromného podnikání je produkt, který dvojice dodává do restaurací, kaváren, barů, IT společností. „Nerad se oháním slovem zázračný nápoj, ale kombucha k němu má blízko. Je to nejlepší poobědové nealko. Látky v něm obsažené totiž pomáhají s trávením, zabraňují ospalosti z přejedení a díky přítomnosti teinu rovněž povzbuzují. Proto od nás kombuchu stále častěji objednávají IT firmy, které ji dávají zaměstnancům místo energetických drinků,“ vysvětluje Ďuriník.

Nyní pracují v pivovaru a stolitrové fermentační nádoby nahradily kolosy s dvacetinásobným objemem. „Lepší technické zázemí znamená lepší produkt. Mám takový sen, že jednou nepřijde nikomu divné, když si dá člověk v restauraci kombuchu. Jsou v ní vitamíny a máme v ní živá probiotika, u nichž existují tvrdá vědecká data potvrzující jejích pozitivní vliv na zažívání, imunitu i cholesterol. Kombucha by si zasloužila větší uznání,“ uzavírá Ďuriník.