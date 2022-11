Na zvládnutí jednoho z pěti témat budou mít vysokoškoláci k dispozici 24 hodin, zatímco středoškoláci dvanáct. Tak jako při úvodní akci, i teď je pořadatelem soutěže společnost Forvia Hella, která vyvíjí a vyrábí špičkovou osvětlovací techniku a elektroniku pro automobily, včetně prémiových značek. Na celém světě pro ni pracuje asi 35 000 zaměstnanců.

Soutěžící získají praktické ceny v celkové hodnotě 69 tisíc korun.

Odvaha soutěžit se cení

Soutěžní družstva se budou vypořádávat nejen se samotným zadáním a zpracováním úkolu, ale také s únavou, neboť na přestávky mnoho času nezbude.

„Jednotlivé týmy si musí zvolit správnou strategii, vytýčit plán práce a okamžitě začít pracovat. Rozhodně to nebudou mít jednoduché. Pro mě jsou už teď vítězové všichni studenti, kteří se do soutěže přihlásili,“ říká Petr Novotný, generální ředitel společnosti Forvia Hella.

Mohelnický výrobce světelné techniky Forvia Hella staví nové logistické centrum

Šest středoškolských a pět vysokoškolských soutěžních skupin si při registraci mohlo do soutěže vybrat některé z pěti vypsaných témat:

1. Vývoj aplikace pro rezervaci stolů ve sdílených kancelářích

2. Optimalizace výrobního procesu

3. Sestavení funkční svítilny pro cyklisty, včetně elektronického návrhu a naprogramování

4. Vývoj počítačového programu pro zadní lampu auta

5. Pokročilá diagnostika elektrické instalace přívěsu.

V nesnázích pomohou experti

„Se studenty spolupracujeme dlouhodobě. Hellaton jsme si vyzkoušeli poprvé letos na jaře v Ostravě. Zpětná vazba a ohlasy byly více než pozitivní, proto jsme se pustili do pokračování, které jsme rozšířili o studenty středních škol. I mezi nimi je totiž dostatek nadšenců, které technika baví. Zadaná témata jsou pro účastníky určitě výzvou. Nikdo ze soutěžících se však nemusí obávat, že by se dostal do slepé uličky. Na místě totiž budou studentům k dispozici naši zkušení odborníci, kteří jim poradí při překonání případné technické překážky,“ uvádí personální ředitel společnosti Forvia Hella Jiří Krofta.

Vítěze vybere odborná porota složená z expertů společnosti Forvia Hella a ze zástupců škol.

Další informace zájemci najdou na internetové adrese www.hellathon.cz.