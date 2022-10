„Do konce srpna poslali lidé bezmála deset tisíc hlasů, jimiž podpořili své favority, a to nejen ty kempy, které se do ankety aktivně přihlásily. Po kontrole platnosti hlasů a jejich výsledném sečtení jsme získali výsledné pořadí, o kterém rozhodly hlasy samotných návštěvníků. Z nich jsme po společné diskuzi s odbornou porotou následně vybrali vítěze v každé z deseti soutěžních kategorií dle cílové skupiny kempu,“ vysvětlil Adam Gros, CEO webového portálu Dokempu.cz .

Absolutním vítězem se stal Camping Rožnov, který zabodoval krásným prostředím, čistotou i milým personálem. Za ním na druhém místě skončil kemp Sedmihorky, dále pak Vranovská pláž. Organizátoři vedle absolutního pořadí oznámili také vítěze v nových kategoriích, jako je například Objev roku, Skokan roku nebo Nejlepší malý kemp.

Ceny energií dopadají i na cestovní ruch. Podnikatelé očekávají drsnou zimu

„Výběr to nebyl vůbec jednoduchý. Nabídka kempů je u nás momentálně na nejlepší úrovni, co kdy byla, přesto se nám nakonec podařilo vybrat celkové vítěze i vítěze v jednotlivých kategoriích. Soutěž mi dala příležitost poznat nová místa. A už teď můžu prozradit, že do některých z nich si v příštím roce rozhodně udělám výlet,“ nastínil Tomáš Zástěra, ambasador letošního ročníku ankety, který také usedl do poroty.

V roce 2022 se do ankety aktivně zapojilo 150 kempů a rekreačních středisek, celkem však mohlo být hodnoceno více než 1 500 českých a slovenských ubytovacích zařízení. Kompletní výsledky a další podrobnosti jsou na webu Dokempu.cz.

Top 10 kempů

1. Camping Rožnov

2. Autocamp Sedmihorky

3. Camping Vranovská pláž

4. Kemp Keramika

5. Autokemp Buňkov

6. Autokemp Sykovec

7. Top Camping Goralský Dvor

8. Autokemp Budišov nad Budišovkou

9. Camp Dolce

10. Koupaliště a kemp Pecka



Vítězové jednotlivých kategorií

Skokan roku: Kemp Velehrad

Objev roku: Kemp a penzion Harasov

Nejlepší kemp pro rodiny s dětmi: Camping Rožnov

Nejlepší kemp na koupání: Camping Vranovská pláž

Nejlepší malý kemp: Autokemp Budišov nad Budišovkou

Nejlepší kemp pro rybáře: Autokemp Brodský

Nejlepší kemp pro karavany: Autocamp Sedmihorky

Nejlepší kemp pro motorkáře: Autokemp Sykovec

Nejlepší kemp pro vodáky: Kanak – kemp Branná

Nejlepší kemp pro cyklisty: Autokemp Buňkov