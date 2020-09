Potvrdila, že za to mohou hlavně plísně. „A také používáme pouze ekologické přípravky. Jimi se rostlina vybudí, aby se sama bránila. Chemické postřiky prostě plíseň zahubí,“ popsala vinařka.

„Možná jsme nezačali dostatečně brzy stříkat a v květnu navíc hodně pršelo do květu. Hrozny pak mají jednu bobuli velkou, jednu malou a ta často odpadne, takže hrozny jsou řídké. Inu, pro příští rok si z toho vezmeme ponaučení,“ dodala s tím, že péči o hrozny vinařství konzultuje s kolegy ze Znojemska, odkud rodina pochází, a tam jsou na tom stejně, ne-li hůř, protože mají monolit vinohradů.

„Teď ještě počkáme, co nám udělají špačci, a snad víno posbíráme. Vloni jsme sbírali už 30. srpna, letos to bude později. Počítám, že začneme za dva až tři týdny,“ odhaduje Klára Šinková, která s manželem nyní pěstuje i speciální, poměrně nové odrůdy, které si u obyvatel okolí získávají oblibu.

Z jedné z nich bude i burčák, odhadem v polovině až na konci září. „Chystáme se dělat i verjus, tedy šťávu ze zelených hroznů, vloni jsme to zkusili poprvé a byla po něm poptávka. Velká poptávka je také po nealkovínu, už jsme na něj nakoupili nové technologie,“ uzavřela vinařka.

Své o vlivu plísní na úrodu ví i Vítězslav Hynek ze Ždánic. „Plísně se letos objevily mnohem víc než předchozí roky, muselo se o hodně víc stříkat. Zrovna včera jsem jeden postřik dělal,“ řekl vinař. „Obvykle stříkám pětkrát do roka, letos už to bylo šestkrát a vypadá to i na sedmý postřik. Ale podařilo se mi hrozny ochránit, jsou pěkné, ohlídal jsem si to,“ shrnul Vítězslav Hynek.

Kdo by se chtěl o kvalitě vín od regionálních vinařů přímo přesvědčit, bude mít možnost v sobotu 22. srpna v Kutné Hoře, kdy se od 14 hodin na vinohradu pod chrámem sv. Barbory uskuteční symbolické zamykání hory, starý zvyk, který už se dochoval vlastně právě jen ve vinařství. Akci pořádají Vinné sklepy Kutná Hora, bude se žehnat sklizeň, sjedou se vinaři z regionu, zejména z Kutnohorska a Kolínska, a od sv. Barbory se pak průvodem přesunou do kláštera sv. Voršily, kde bude degustace vín.