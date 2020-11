Cenová válka mezi dodavateli energií? Známe vítěze!

Snižujeme ceny elektřiny! To je zpráva, kterou by chtěl slyšet každý. Řada dodavatelů energií nyní ohlásila, že jdou s cenami dolů, a předhánějí se, kdo je nejlevnější. A jak už to v soubojích bývá, když se dva perou, třetí se směje.

ROLI HRAJE I JISTOTA „Víme, že pro zákazníky je cena zásadní. Ale také víme, že druhou nejoceňovanější hodnotou je jistota. Jistota, že nemusí každý rok zkoumat, jestli konkrétní dodavatel adekvátně reaguje na tržní změny,“ říká Libor Holub, obchodní ředitel společnosti Bohemia Energy, což je největší alternativní dodavatel energií v ČR. Radíme živnostníkům: Druhá vlna krize. Co s tím? Přečíst článek › „My tuto jistotu garantujeme. Našim zákazníkům je tak úplně jedno, jestli mezi dodavateli zuří válka. Mají totiž ceny lepší než jsou ty, které tento souboj přináší. Myslíme si, že je načase ukázat i domácnostem, že existují produkty, kde je určujícím aktérem zákazník, a ne dodavatel,“ uvádí Libor Holub dále. Bohemia Energy nabízí podle něj tři velmi dobré základní a jednoduché možnosti, jak si cenovou výhodu zajistit dlouhodobě. BURZA JE BUDOUCNOSTÍ První představují produkty, které se vymezují proti základním ceníkům dominantních dodavatelů, což jsou ceny většiny domácností v ČR. Zde je zástupcem Garance měsíce zdarma, se kterou má zákazník zaručeno, že bude mít vždy měsíc neregulované části energií zdarma. Získá tak vždy nižší cenu, než nabízí dominantní dodavatel. Druhý typ je navázán na velkoobchodní ceny elektřiny a plynu, kdy cenu určuje trh, nikoli dodavatel. Takovými zástupci jsou Energie A++ a Relax. U Energie A++ cena zákazníka přesně kopíruje momentální cenu komodity na trhu s dodávkou na další den. „Nabídka přímo oslňuje, když burzovní ceny klesají, jak tomu bylo například letos. Ale i při růstu cen jsou na tom zákazníci využívající Energii A++ stále velmi dobře,“ dodává Libor Holub. Burzovní ceny, měnící se každý den či hodinu, jsou pro někoho možná velkou neznámou, ale princip sám se mnoha lidem líbí. A vědí proč. Pro ně má Bohemia Energy nabídku Relax,

u kte-ré se cena na běžný rok odvozuje od průměrných burzovních cen elektřiny a plynu za minulý rok. „Nemusíte se tedy obávat jejich náhlých výkyvů během roku, ani hlídat, zda se zlevnění promítne i do vašich cen,“ říká Libor Holub. Zdroj: BE

Autor: Komerční sdělení