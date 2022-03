A navíc i zde platí, že příklady přitahují – v tomto případě ovšem v negativním smyslu slova. Ukončení dodávek zemního plynu a elektrické energie 11. ledna ohlásila také společnost Lumius ze Sviadnova, mezi jejíž zákazníky patří i společnost Energie AG Teplo Bohemia (podobnost názvu s loňským zkrachovalým dodavatelem je náhodná, společnost Energie AG Teplo Bohemia s ním nemá nic společného, pozn. aut.).

Seriózní odpověď na neseriózní přístup

„K ukončení dodávek došlo přesto, že naše společnost měla ceny řádně a včas nasmlouvané, a také potvrzené. Téměř ze dne na den jsme se ocitli bez dodavatele plynu i elektrické energie a byli jsme nuceni urychleně zajistit nové dodavatele. Jak jistě víte, ceny plynu a elektřiny však během podzimu prudce vzrostly a v současnosti musíme nakupovat plyn i elektřinu za ceny několikanásob-ně vyšší než dříve,“ říká k situaci Aleš Hrnčál, jednatel Energie AG Teplo Bohemia.

Za těchto okolností proto firma vypracovala novou kalkulaci cen tepla. Jejím podnikatelským principem je, že pro zachování příznivých podmínek dodávek společnost Energie AG Teplo Bohemia promítne zvýšené náklady na plyn a elektřinu do ceny tepla jen částečně. Jak konstatuje jednatel Aleš Hrnčál: „A to i za cenu toho, že to bude pro naši společnost znamenat v letošním roce mnohamilionové ztráty v hospodaření.“

Oboustranně přijatelné podmínky

Na základě uvedených skutečností je cena tepla pro odběratele na Rakovnicku, Rokycansku a ve Zbirohu stanovena na 790 Kč/GJ bez DPH, t.j. 869 Kč/GJ s DPH.

Plné promítnutí zvýšených nákladů na plyn a elektřinu do ceny tepla by vedlo ke skokovému zvýšení ceny tepla, a tím k výraznému finančnímu zatížení zákazníků. Jen pro představu, pokud by zvýšení cen elektřiny a zejména plynu, jehož cena kvůli válce na Ukrajině nadále roste, bylo plně promítnuto do ceny pro odběratele, cena tepla by vzrostla navíc o 510 Kč/GJ, tedy celkem na 1 300 Kč/GJ bez DPH.

Jak dále zdůraznil jednatel Aleš Hrnčál, společnost Energie AG Teplo Bohemia se nadále snaží o minimalizaci cenových dopadů na koncové zákazníky a hledá úspory s cílem zachování výhodnosti a spolehlivosti poskytovaných služeb, a to za obou-stranně přijatelných podmínek.