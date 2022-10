Městská zařízení mají určitou výhodu: poteče-li do bot, mohou věřit ve zdravou kondici rozpočtu města a snahu municipalit podpořit tradiční podniky. I pro soukromé subjekty jsou vypsané dotace, mnohdy ale podniky těžce splňují nastavené parametry nebo je to přesto nespasí. Kolikrát se musejí spoléhat samy na sebe. Lze to v současné době vůbec ještě ustát?

„Za mě je to řízená likvidace střední třídy. Už dva a půl roku,“ myslí si provozovatel rokenrolového klub Garage v Ostravě-Martinově Marcel Lesník alias Woodman.

„Nejdříve nás na dva roky vypnuli, teď šponují energie, pokračovat to beztak bude zvyšováním daní, které lidé budou platit proto, aby města mohla dotovat své komunistické kulturáky, protože žádné jiné kulturní zařízení brzy už nezůstane. Dobře vím, jak probíhá přerozdělování peněz v kultuře. A tak mi dnes už bývalí zaměstnanci pracují v nošovické automobilce, náklady na energie mám trojnásobné. Všechno je špatně, ale snažím se bojovat,“ žehrá Woodman, podle něhož navíc stále chodí sotva čtyřicet až padesát procent lidí z doby před covidem.

Fakt doby: kultura je zbytná

Dvojnásobné náklady na energie má i provozovatel ostravského hudebního klubu Barrák Marcel Palovčík, primárně jej ale trápí zvýšené náklady návštěvníků. „Lidí pořád chodí nesrovnatelně méně než před pár lety, ale teď navíc ještě méně utrácejí. V tom je hlavní problém. Kvůli energiím šetří oni sami. Jídlo si koupí, nájem zaplatí, ale kultura je dnes bohužel jedna z prvních zbytných věcí. A to nám žádná dotace nevykompenzuje,“ popisuje problém Marcel Palovčík.

„Palec“, který mívá klub v létě zavřený a obráží s cateringem hudební festivaly, vypozoroval v uplynulých měsících opakující se trend. „Kdykoli se o určitou hodnotu zdražilo pití, lidé pořád nechali na osobu stejný obnos. Zkrátka si nepřiplácejí, ale snižují množství nebo komfort,“ popisuje muž, který by – přijít na toto téma řeč v září – řekl, že se jde zabít. „V říjnu už je to po začátku sezony lepší, ale to jen do té doby, než zanedlouho přijdou vyúčtování. Je třeba stále více dřít a vymýšlet, aby lidé vůbec chodili. Do reklamy investuju nesrovnatelně víc, navíc se mezi sebou v kultuře všichni pereme o návštěvníky,“ objasňuje situaci v kultuře Palovčík, podle něhož ani dotace nejsou spásné. „Mají kostrbatá pravidla. V létě jsem neměl co doložit, kultura v létě většinou spí. Po novém roce by to dávalo větší smysl,“ navrhuje provozovatel Barráku.

Záchrana: partnerství s Veolií

S řešením v deprimující situaci přišlo třeba ostravské Divadlo Mír. „Zdražují se nám pochopitelně zálohy všeho, i proto jsme uzavřeli partnerství se společností Veolia a provedeme řadu energetických úspor,“ vysvětluje výkonná ředitelka Divadla Mír Veronika Kusá. Opatření podle ní mají tři kroky. „Už minulý měsíc jsme vyměnili všechna světla v divadle za ledková, protože dosud jsme měli ledkové jen jevištní reflektory. Díky tomu čekáme nepatrně nižší spotřebu i výdaje. Zejména se však připravuje fotovoltaika, na střeše budeme mít panely se sběrnou baterií. V létě po sezoně navíc budeme dělat v divadle novou vzduchotechniku s rekuperací, budeme tedy topit pomocí vzduchu. Celé to zafinancuje Veolia coby nový partner Divadla Mír,“ popsala provedené i chystané kroky v boji se zdražováním energií Veronika Kusá.

Také divadlu totiž nyní až trojnásobně vzrostly náklady na plyn, jehož fixace mu skončila v září. Menší, byť znatelné zdražení se týkalo i elektřiny. „V důsledku toho jsme uvažovali o zdražení vstupného, ale kvůli celospolečenské situaci jsme to odmítli, chtěli jsme se tomuto mnohdy nutnému, byť nepopulárnímu kroku vůči našim skvělým divákům vyhnout,“ dodala Kusá. Nejméně do konce roku tak herci Míru budou hrát za stejný peníz jako dosud. „Vybrali jsme prasátko, tuto sezonu musíme zvládnout, po ní už budou náklady zcela odlišné,“ vyhlíží budoucnost ředitelka.

Hodně „průserů“ za sebou

Stejná, ne-li kvůli menší poptávce horší, je situace i v menších městech. Své o tom ví provozovatel Kofola Music Klubu v Krnově Martin Hradečný. „Zatím nemám vyúčtování, nebudu si tedy zoufat na přízrak, ale faktem je, že ještě neskončily trable započaté covidem, který srazil návštěvnost a chodí průměrně polovina lidí. Přímé následky energií teprve pocítím,“ popsal Hradečný. „Lidé se bojí o peníze, až se o ně po fixaci začnu bát taky, to teprve bude boj! Bohužel je to příliš hodně průserů za sebou na to, aby to člověk dokázal ustát,“ řekl muž, který kulturou žije přes třicet let.