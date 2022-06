Díky příchodu teplého počasí není zatím zcela akutní další možný problém spojený s energetickou krizí, a to zvyšování cen tepla pro domácnosti, jehož dodávky v Brně zajišťují především Teplárny Brno. Těm se zatím mnoha různými kroky daří cenu držet.

Ani loňské pětadvacetiprocentní navýšení po deseti letech zdaleka nekopírovalo zdražení zemního plynu, jehož cena stoupla a stále stoupá v násobcích. Kroky pro snížení dopadu na obyvatele dělá tato městská společnost dlouhodobě.

„Důležitým nástrojem je kombinovaná výroba elektřiny a tepla. Příjmy z prodeje elektřiny částečně zatím tlumí stoupající ceny plynu. Teplárny také eliminují růst cen díky strategii rozloženého nákupu zemního plynu v čase, jinými slovy, nakupují do zásoby, když je cena výhodná,“ vysvětlila primátorka.

Za kolik se bude ovšem teplo dodávat v topné sezóně 2022/2023 zatím není možné odhadovat, rozhodující budou ceny všech energetických surovin a emisních povolenek na podzim.

Důležité pro energetickou soběstačnost pro Brno dva plánované nové kotle. Dřevní štěpku ve velkém má už od sezony 2023/24 spalovat kotel v postupně modernizovaném provozu Tepláren Brno v městské části Maloměřice a Obřany.

Tento způsob výroby tepla je navíc šetrný k přírodě, dodávky biomasy na základě podepsané smlouvy zajistí další městská společnost, Lesy města Brna. O rok později by měl začít fungovat nový kotel na energetické využívání odpadu ve spalovně v další městské společnosti SAKO Brno. Současná spotřeba plynu tak klesne zhruba o 30 procent.

Zásadní odklon od závislosti na ruském plynu při dodávkách tepla do domácností i brněnských firem má přinést horkovod z Jaderné elektrárny Dukovany do Brna.

„Vrátili jsme se k plánům z 80. let, tedy z doby vzniku elektrárny. Záměr byl detailněji rozpracován, pak ale byly přípravy pozastaveny, protože v té době nebylo možné garantovat ze strany města dostatečnou spotřebu, aby se výstavba a provozování horkovodu ekonomicky vyplatily. Vzhledem ke stávající situaci a k nutnosti diverzifikovat zdroje jsme projekt tohoto bezemisního zdroje znovu otevřeli. Máme za sebou sérii jednání s generálním ředitelem ČEZ Danielem Benešem a pravidelně se schází řešitelský tým. Aniž bych chtěla předjímat výsledky dalších kroků, je dost možné, že i ekonomicky může jít o velmi zajímavé řešení, navíc v relativně krátké době do roku 2030,“ dodala primátorka s tím, že projekt má podporu premiéra Petra Fialy i ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely, s nímž při nedávné schůzce také řešila ceny energií a situaci s dodávkami plynu do České republiky a potažmo do Brna.