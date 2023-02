Tradici, která sahá hluboko do historie, má pěstování jablek v Tuchorazi u České Brodu. Tamní pěstitelská společnost Bohemia Apple na to poukazuje na svém webu: „Na celém světě je poměrně málo oblastí, kde se dá vypěstovat ovoce s velmi aromatickými a chuťovými vlastnostmi, jako je tomu na některých územích České republiky, ke kterým lze právem zařadit i Kolínsko. V Tuchorazi u Českého Brodu má pěstování jablek tradici přibližně 300 let. Zdejší jablečné sady patří k největším v České republice,“ píše se na stránkách společnosti, která hospodaří na 340 hektarech vlastních sadů.

Prodej jejich jablek ale komplikuje cena. „Vidíte to v obchodech. Polská jablka za 11,90 korun,“ posteskl si Štěpán Chára, ředitel společnosti Bohemia Apple. „Tratíme čtyři až šest korun na kilogramu jablek. Když to takhle půjde dál, ovocnáři se s tím rozloučí. Pokud nezasáhne vláda, jako že nezasáhne, skončí to špatně,“ dodal.

Konec jablek v Česku? I šéf ovocnářů už kácí svůj sad, zaseje řepku

K problému podle něj přispívají trochu i sami čeští zákazníci, kteří při výběru hledí primárně právě na cenu a neřeší kvalitu. Nejde však o dopad současné ekonomické krize. „Nestalo se to ze dne na den, krize se jen prohloubila,“ upozornil Chára.

Úroda jde do moštu

V sadech v Tismicích jsou na tom ještě hůř. „Naši úrodu musíme posílat do moštu,“ potvrdil jednatel Petr Sus, přičemž problém i podle něj trvá už dlouho. „Pořád se o tom jenom mluví, ale doteď s tím nikdo nic neudělal,“ dodal. Sady Tismice už dokonce byly nuceny omezit produkci. „Snižujeme výměry, cca o polovinu. Mívali jsme 37 hektarů, letos budeme pěstovat jen na sedmnácti. Dokud byl odbyt, dalo se prodat, ale poslední čtyři roky to zamrzlo,“ shrnul jednatel a zároveň poukázal na další příčinu, a sice na fakt, že v Čechách se polská jablka prodávají celý rok, zatímco v jiných státech, kde se pěstováním jablek zabývají, jen tehdy, když jim dojdou jejich vlastní.

Starosti mají také Ovocné sady Bříství. „Zatím neplánujeme trhat stromy, ale jestli budeme pět let v mínusu, nevím co bude,“ podotkla za firmu Alice Žertová, která je zároveň předsedkyní Středočeské ovocnářské unie. „Vloni se sešlo víc věcí. Levná jablka z Polska i hodně humbuku v médiích o drahých energiích, že nebude na jídlo a podobně. Trh s maloobchodem ovládají řetězce, které toho využily a zdražily. U nás jsme do značné míry zaměření na to, že si lidé pro jablka lidé jezdí přímo k nám. Ale zalekli se a přestali jezdit. Navíc se opravdu dost urodilo malopěstitelům na zahrádkách,“ shrnula.

Problémy s odbytem nemají jen na Kolínsku, někde už začali kácet sady:

Zdroj: Deník/ Petr Vaňous

Podle jejích slov už jenom sklidit jablko něco stojí. Hned, jak se sundá ze stromu, musí se zachladit. „Ekonomika je neúprosná. Na začátku dám čtyři koruny za sběr a dvě měsíčně za uskladnění, ale nemám jistotu, že prodám. Spousta sadařů ani nesklízela. Nám to ale nedalo nechat jablka shnít na stromech,“ řekla s tím, že sad nemůžete prostě jen tak nechat.

„Mám vynechat zimní řez, protože nevím, co bude na jaře? Kdybychom měli křišťálovou kouli, tak se podle toho zařídíme. Ale mzdy se musí vyplácet každý měsíc, hnojivo koupit, když ho potřebujeme nebo je v akci, a agrotechnická lhůta - ta je neúprosná,“ dodala Žertová. Co v Bříství na podzim sklidili, mají ve skladech, ale prodává se daleko pomaleji než v jiných letech. Podpora koncových spotřebitelů je pro ně velmi důležitá. „Až čeští ovocnáři zmizí z povrchu zemského, budeme v rukou jiných zemí, kde se tradice udržela,“ shrnula.