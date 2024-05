Řídí se tím, že je rozhodně lepší, udělat z drahé energie lukrativní příležitost namísto stesků. Navíc zájemcům rád poradí, jak na to. Na téma budoucnosti elektrické energie v moderním a udržitelném pojetí jsme si povídali s inženýrem Jaroslavem Radou, jednatelem západočeské společnosti Česká síť, s. r. o. Právě tato společnost, původem z Domažlic, byla v soutěži Mladý zemědělec důležitým partnerem akce.

Jaroslav Rada, jednatel západočeské společnosti Česká síť. | Foto: Deník

Slyšela jsem váš názor, že fotovoltaickou elektrárnu by měl mít každý, kdo si myslí, že pro něj není. Můžete to čtenářům vysvětlit?

Vysvětlím to rád. V současné době si většinou pořizují fotovoltaiky lidé, kteří nemají o peníze nouzi. Na rodinném rozpočtu moc nepoznají, zda platí za energie tři nebo pět tisíc měsíčně. Navíc jim vybudování fotovoltaiky umožní ochránit část financí před inflací.

Ale lidé, kteří říkají, že pro ně fotovoltaika není, nebo na ni nemají, tak většinou je výdaj za energie velkou položkou jejich rozpočtu. Čím větší díl příjmu požírá výdaj za energie, tím více by fotovoltaiku a případně další energetická opatření mít měli. Další opatření je například zateplení, tepelné čerpadlo.

Co když si pořídím solární elektrárnu na splátky? Nebude to pro mě nevýhodné?

I když si pořídíte fotovoltaiku na splátky, tak si v podstatě zafixujete část spotřeby energie na současných cenách a budete daleko méně ohroženi zdražováním energií. V případě dobře připraveného a postaveného projektu dokonce téměř vůbec. Navíc si uvědomte, jak na tom budete finančně, když zůstanete sami. Náklady budou hodně podobné, ale příjmy vám velice výrazně spadnou. Většinou skoro na polovinu těch původních. A je jedno, zda o partnera přijdete rozvodem nebo zemře. Potom je každá ušetřená tisícikoruna měsíčně znát, a může jich být několik. Někdy i deset tisíc měsíčně.

A co když na fotovoltaiku, tepelné čerpadlo ani zateplení nemám?

Má na ni každý, kdo má na to, aby platil energie. Zaplatíte ji totiž z budoucích úspor. Jsou to jedny z mála investic, které se, když se dobře připraví a udělají, vždy vrátí. Stejně tak hlasy o Green Dealu a přechodu na obnovitelné zdroje jsou jen předplatby. Dnes zaplatíme zařízení, v budoucnu se postupně splatí. Navíc náklady nejsou tak velké, jak se traduje, a přinesou další benefity, čistší životní prostředí – úspora na zdravotnictví, kvalitnější život zdravějších lidí. Když nic neuděláme, tak se budou postupně zvyšovat škody způsobené přírodními katastrofami, které globální oteplování zvětšují, a hlavně jsou daleko častěji.

Můžete být konkrétní? Které přírodní katastrofy máte na mysli?

Jistě. Jako příklad vezmu tu nejbližší, tedy mrazy, které nedávno zničily v podstatě celou úrodu v České republice, ale ono je to i v Polsku a dalších státech. Je to několik miliard, které musí dostat zemědělci, aby nezkrachovali.

Další příklad je například Afghánistán, má nejmenší emise na světě, ale přitom v loňském roce obří povodně s rozsáhlými škodami. Hrozí, že některé části světa se stanou neobyvatelnými, a máme tu v Evropě jejich obyvatele jako uprchlíky.

A máte pro lidi, kteří nemají úspory nebo vychází jen tak tak s penězi, řešení?

Ano a máme hned dvě. Jedno je, že vše postavíme, připravíme včetně financování, a hlavně dáme GARANCI, že nezaplatí více, než by platili bez námi navržených opatření. Je to podloženo smluvně, a například u fotovoltaiky garantujeme, že platba za elektrickou energii, splátka fotovoltaické elektrárny ponížená o příjem za prodej elektrické energie bude při poslouchání našich rad vždy nižší, než by byla platba za elektrickou energii bez fotovoltaické elektrárny. Jediná podmínka je, že spotřeba zůstane zachována nebo se zvýší. U tepelného čerpadla je to stejné, zateplení nyní připravujeme. Pro vás to má obrovskou výhodu, že nemusíte řešit, zda se vám to vyplatí, protože se to nemůže nevyplatit. A hlavně, jak jsem již říkal, splátky jednou skončí, platba za energie ne.

A druhá možnost je FOTOVOLTAIKA ZDARMA. Uděláme s vámi smlouvu, postavíme fotovoltaiku na vaší nemovitosti, přebereme vaše odběrné místo a budeme vám prodávat elektrickou energii. Platit za ni budete, jako byste platili dle ceníku ČEZ Prodej, a .s., ceník na dobu neurčitou. Po uplynutí deseti let vám zdarma předáme plně funkční elektrárnu a odběrné místo zcela zdarma. Navíc budete mít výhodu plně zálohované elektrické energie.

To zní skvěle. A pro koho to je?

Téměř pro všechny, od seniorů v rodinných domech přes veškeré majitele rodinných domů, bytové domy, a je jedno, zda je nebo není zřízené SVJ a vlastní je bytové družstvo, jsou v soukromém vlastnictví, ať již jedné osoby nebo několika.

Podporuje toto i nějaký dotační program?

Pro firmy a živnostníky umíme nabídnout dokonce i další opatření, jaká budou podporována z dotačního programu OPTAK. Směřuje vše na úsporu primárních energií. Budování fotovoltaiky a dalších je kompletní včetně vyřízení dotací a poté provozování a servisování všeho, co naše společnost postavila.

A co třeba obce nebo dokonce města? Týká se jich také nějaká energetická koncepce?

U vesnic, obcí, městysů a měst je celá problematika většinou složitější. Chce to udělat energetický audit, energetickou koncepci, a poté se podílet na jejím naplnění. Ať již výstavbou fotovoltaik, zateplení, tepelných čerpadel, ale i například akumulace tepla. Většinou formou PPP projektů.