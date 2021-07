Historie českotřebovské textilky sahá do poloviny 19. století. V roce 1848 byl starý mlýn prodán a stala se z něj přádelna bavlněných odpadků. Tehdejší majitel zde navíc postavil první vertikální parní stroj.

Na začátku 80. let 19. století pak pokračoval nebývale rychlý rozvoj továrny a majitelem se stala vídeňská firma Hermann Pollack´s Sőhne, jež dala továrně známou značku, kterou se stalo velké písmeno P v trojúhelníku.

Těsně před vypuknutím druhé světové války byla část firmy přemístěna z Vídně právě do České Třebové, neboť byli v Rakousku židovští majitelé ohroženi. Po okupaci Československa však textilku převzala německá firma a v místě začala zbrojní výroba. Původní pracovníci přešli právě do nové výroby nebo odcházeli do Říše na nucené práce.

V roce 1949 vznikl nový podnik Perla Česká Třebová, k němuž patřily další závody v Poličce a Zábřehu na Moravě.

Během politického a ekonomického uvolněni v roce 1968 se třebovská textilka osamostatnila a 1. ledna 1969 vznikla Primona. Během normalizace se ale textilka znovu stala součástí závodu Perla.

Nízký odbyt a pokles výroby

Po pádu železné opony, konkrétně 1. července 1990, byla Primona jako samostatný podnik znovu obnovena. Zastaralý strojový park, omezené možnosti investičního rozvoje a konkurence však měly za následek nízký odbyt a pokles výroby.

V srpnu 2003 se pak zavřely dveře za posledním zaměstnancem českotřebovské textilní tradice.

Dnes je areál Primony spíše brownfieldem a navštěvují ji jen vandalové či lidé na okraji společnosti. V letních měsících roku 2021 pak bude textilce zasazena poslední rána. Demolice.