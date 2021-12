Úspěch zbrojovky není založen na jediném milníku. Za úspěchem stojí celá řada velmi důležitých rozhodnutí. Na počátku to bylo rozhodnutí převést výrobu ručních palných zbraní do továrny v Uherském Brodě, později například vývoj pistole CZ 75, která nás proslavila ve světě a nejvíce v USA. Dále založení dceřiné společnosti CZ-USA, kam dnes směřuje více než polovina naší produkce, povedená privatizace, návrat na trh ozbrojených složek a přezbrojení Armády České republiky, vznik holdingu CZG, z nějž se stává významný světový hráč na trhu a mnoho dalších.

Čím to, že se vám tak daří, prozradíte nám?

Největší devizou jsou lidé. Máme velmi schopné a správně motivované zaměstnance. Dáváme šanci také čerstvým absolventům středních i vysokých škol. Snažíme se neustále zlepšovat procesy řízení, sledujeme trh, dokonale známe své zákazníky. Máme vlastní výzkum, vývoj, výrobu a prodej. Všechny důležité kompetence držíme ve svých rukou.

České zbrojovce se daří. Výrobce ručních zbraní letos vydělal už téměř miliardu

Jste jedna z mála firem, která si „vychovává“ svoje budoucí zaměstnance. Úzce spolupracujete se školou, kterou zřizuje Zlínský kraj. Jak vnímáte nyní situaci v oblasti vzdělávání?

Z dlouhodobého hlediska je vidět pokles zájmu o technické obory. Do škol nastupují relativně silné ročníky, přesto na technické obory nastupuje stále méně studentů. Chceme tento trend změnit a žáky motivovat. Proto nabízíme dlouhodobý čtyřpilířový studentský program. Ten kombinuje prospěchové a oborové stipendium, příspěvek na stravu a garanci zaměstnání.

Jak Vás poznamenala pandemie covidu? Studenti přeci jenom nemohli vykonávat dlouhou dobu praxi.

Pokud někdo nemůže získávat po tak dlouhou dobu praktické dovednosti, je to pochopitelně problém. Umíme si s tím ale poradit a zameškanou praxi nové absolventy doučit. Máme vytvořen systém parťáků a trenérů. Ti se speciálně zaměřují na doučování praktických dovedností studentů. To je podle nás nejrychlejší a nejefektivnější řešení chybějící praxe. Jsem rád, že od září běží studentské praxe naplno, ovšem pouze pro očkované studenty, jichž je naštěstí většina. V době, kdy máme velký počet zakázek a nedostatek zaměstnanců to je pro nás významnou pomocí.