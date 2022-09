Potvrzuje to i dlouholetý pěstitel jablek Miloš Thoř z Pěnčína u Liberce. „Tady u nás na severu jsme ještě více ohrožení, protože jsme hodně blízko polské hranice. Cenami Polákům nemůžeme konkurovat, vždyť Polsko je třetí největší pěstitel jablek na světě,“ říká majitel sadů. „Velkoobchodní ceny jsou tak nízko, že prodáváme za tolik jako před pětadvaceti lety,“ dodává.

Ceny přímo od pěstitelů se liší podle odrůdy a podle toho, zda si je seberete sami, nebo je natrhají přímo sadaři. Pohybují se mezi 10 – 26 korunami za kilogram. Sbírat všechna jablka ze stromů se pak nevyplatí. „Vybíráme při česání jen ta kvalitní a hezká a zbývající zůstanou ležet ladem. Ještě je můžeme dát do moštu, ale tam je cena tak nízká, že se ani nevyplatí je sbírat,“ popisuje situaci Thoř.

Podobné to může být i v dalších zemědělských odvětvích, rapidně se sníží počty hospodářských zvířat a sníží hektary obdělávané půdy. Dopad to bude mít na potravináře a výrobce potravin a v cíli i na spotřebitele. I takový katastrofický scénář může v dohledné době nastat, neboť se sešla celá řada faktorů, které velmi negativně dopadají na zemědělce a potravináře.

„Chceme pro spotřebitele levné české potraviny!“ S tímto heslem chtějí proto čeští potravináři a zemědělci protestovat ve čtvrtek 15. září za odložení takzvaného Green Dealu a zásad Společné zemědělské politiky, které mají od ledna začít platit v celé Evropě. Po celé České republice, Liberecký kraj nevyjímaje, kvůli tomu vyjedou na protestní jízdu. V Liberci spojí protest se Dnem regionálních potravin Libereckého kraje před radnicí.

„Není to protest proti vládě ani proti ministerstvu či ministru zemědělství. Naopak, je to na podporu toho, co Česká republika prosazuje. Oddálení platnosti těchto zásad,“ vysvětluje Erlebach a upozorňuje, že zásady mají být od ledna 2023, ale nikdo dosud neví, jaké budou.

K Čechům se připojí i kolegové v dalších zemích Visegrádské skupiny, kam kromě Česka patří i Maďarsko, Polsko a Slovensko, dále z Bulharska, Chorvatska, Estonska, Litvy a Rumunska. Chtějí tak reagovat na zhoršující se situaci v oblasti zemědělství a potravinářství, kde enormě rostou výrobní náklady, avšak výkupní ceny tomu neodpovídají.

Na Dnu regionálních potravin v Liberci chtějí potravináři i zemědělci veřejnosti přiblížit pohromu, která může nastat. „Letošní ročník tak budeme vedle ocenění vítězů v soutěži Regionální potraviny Liberecký kraj 2022 věnovat i pozitivní výzvě směrem k občanům na podporu agrárního odvětví a kvalitních potravin vyrobených českými producenty,“ doplňuje Erlebach.

Lidé budou moci na akci nejen hovořit s potravináři, ale jejich produkty i ochutnat a koupit, a to nejen vítězů zmíněné soutěže, ale i držitelů titulu Výrobek roku Libereckého kraje 2022.

Tvrdé dopady energetické krize

Jedním z nich je společnost Kitl, která kromě sirupů vyrábí Vratislavickou kyselku a s její citrónovou příchutí toto ocenění získala. Také u Kitla už nyní pociťují tvrdé dopady energetické krize a války na Ukrajině. Například při nákupu ovocných složek pro výrobu sirupů ceny u některých druhů stouply i desetinásobně, třeba u malin, u jiných plodů dvakrát či třikrát.

„Byť Kitl nemá energeticky náročnou výrobu, dotýká se zvýšení energie prostě všech. Vloni a předloni jsme měli roční spotřebu za plyn a elektřinu půl milionu korun ročně, na příští rok máme 5 milionů,“ popisuje situaci jednatel společnosti Jan Vokurka.

Situace je podle něj špatná. „Máme i druhotné náklady, kde se rovněž ceny zvýšily. Nejsme energeticky náročná výroba, ale naši dodavatelé jsou. Například sklárny, protože máme vše ve skle, nám teď zdražují. Zatím neřekly o kolik, ale bude to minimálně o 40 procent. A to je věc, ze které utéct nelze,“ přibližuje další aspekt Vokurka. Ruku v ruce s tím se společnost nevyhnula zdražování, a tak má situace přímý dopad i na zákazníky.

Zdražovat se prý bude dál. „Výhled není hezký, ale máme to tak všichni. My reagujeme tak, že našim zaměstnancům budeme přidávat. Ne žádné horentní sumy, ale děláme to proto, abychom je podpořili v této nelehké situaci. Nemůžeme to samozřejmě kompenzovat, ale nemůžeme přeci ohrozit ekonomické fungování firmy. Žádný velký útlum nemůže udělat nikdo. Nelze, aby se zastavila ekonomika,“ shrnuje Vokurka.