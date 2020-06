Niva je zkrátka tuzemský sýrařský fenomén, těšící se po dlouhá desetiletí stálé oblibě českých zákazníků. O jeho historii toho přitom není moc známo a prameny se dosti rozcházejí.

Jeden kupříkladu tvrdí, že sýr s modrou plísní uvnitř se začal vyrábět v obci Mičiná u Banské Bystrice už v roce 1883, kam výrobní postup přímo z Roquefortu přivezl místní dráteník. Název pro sýr Niva se pak údajně objevil v roce 1923, kde jej použil Jozef Soc, majitel mlékárny v Dobré Nivě u Zvolena.

Podle jiných informací použil tento název ve čtyřicátých letech minulého století ruský technolog Charitonov, který pracoval v mlékárně v Českém Krumlově, neboť mu modrozelená barva připomínala úrodnou louku (ve slovanských jazycích nivu).

A do třetice je také možné, že niva získala své jméno podle obce Niva na Drahanské vrchovině, poblíž které se sýr tohoto typu také produkuje. Tak či onak je jasné, že poprvé byl oficiálně název Niva pro sýr s modrou plísní použitý v roce 1948, a to na tuzemské přehlídce sýrů, do které se tehdy přihlásilo pouhých osm vzorků.

Odteď už žádné pivo, ale sýr!

Byl to právě rok 1948, kdy započala výroba sýru Niva i v sýrárně Dolní Přím, v níž se tento lahodný a oblíbený doplněk našich jídelníčků vyrábí podle původní receptury doposud.

V Dolním Přímu nedaleko Hradce Králové je však sýrařská tradice mnohem delší a sahá až do roku 1880, kdy nechal hrabě Jan Harrach přebudovat původní pivovar právě na sýrárnu a vznikal zde typický a v celém kraji oblíbený harrachovský smetanový sýr blízký dnešnímu romadúru.

„Sýr Niva byl v mlékárně v Dolní Přímu vyráběn jako vůbec první sýr tohoto typu u nás, takže máme i právo na užívání značky Niva,“ vysvětluje ve zracím sklepě mlékárny Petr Dvořák, ředitel firmy NIVA, s.r.o., která je členem skupiny Interlacto.

Čistě přírodní výrobní proces

Každý, kdo ochutnal nivu z Dolního Přímu, ví, že je to skutečná delikatesa, která potěší všechny vaše chuťové i čichové receptory. Od prvního zakousnutí je jasné, že toto není sýr vychrlený z obrovské anonymní továrny, ale že je za ním kus poctivé lidské práce a zajímavý příběh.

Nivu z Dolního Přímu si totiž vychutnáte hlavně proto, že je vyráběna zcela přírodní cestou bez použití jakýchkoliv konzervantů, či jiných přídavných látek. Také mléko, které se k její produkci využívá, pochází výhradně od okolních statkářů a farmářů.

„Je to místní surovina, nejezdíme pro něj dále než dvacet kilometrů,“ ujišťuje Petr Dvořák a dodává: „Výroba naší nivy je specifická také tím, že je zde velký podíl ruční práce. A to skutečně náročné práce, to vás mohu ujistit.“

Na dobrou nivu si počkáte minimálně 6 týdnů

Pravdou je, že teprve po proniknutí do tajů výrobního procesu si nivu nejen skutečně vychutnáváme, ale také získáváme respekt ke všem, kteří se na její výrobě podílejí.

Mléko od místních dodavatelů je nejprve zpasterováno a je k němu přidána sýrařská přírodní kultura s ušlechtilou plísní, která tvoří charakteristickou plíseň uvnitř sýru.

Následně dochází k zasýření a nakrájení na zrno. To je poté vypouštěno na formovací vanu, kde je ručně nahrnováno do tvořítek a poté probíhá odkapávání syrovátky ze sýra. Pak přichází proces solení nasucho krystalickou solí a sýr je převážen do zracího sklepa, kde zraje minimálně šest týdnů.

Když niva dosáhne požadované zralosti, je převezena na balírnu, kde se oškrábe horní plíseň a je balena buď jako celý válec, půlválec nebo do stogramových porcí, jež jsou následně pod privátní značkou Karlova koruna distribuovány do skladů Penny marketů.

Česká kvalita pro české zákazníky

Dalším z důkazů poctivého přístupu ke kvalitě a českému zákazníkovi je skutečnost, že sýr Niva z Dolního Přímu neputuje do zahraničí. Tuzemská poptávka po kvalitě a regionálním původu tohoto sýru je natolik dostatečná, že se firma koncentruje výhradně na domácí trh.

„S PENNY spolupracujeme už několik let a velmi si tohoto partnerství vážíme,“ říká Petr Dvořák a vysvětluje jeden z důvodů, „PENNY je sice velká nadnárodní firma, ale skutečně nezapomíná na podporu tuzemských producentů, což není v dnešní globalizované době obvyklé a PENNY si díky tomu zaslouží velké sympatie.“

Zejména v dnešní době je podpora tuzemských producentů důležitá. Koupí českého výrobku zákazník podpoří nejen samotného výrobce či prodejce, ale celý řetězec dodavatelů a jednotlivé zaměstnance.

„Naši zaměstnanci pocházejí z blízkého okolí a řada z nich u nás pracuje skutečně dlouhodobě. Nikdo nedojíždí do práce dále než patnáct kilometrů,“ vysvětluje Petr Dvořák a pokračuje: „S naší roční produkcí sice nejsme kdovíjak velká firma, ale práci mají díky nám nejen naši zaměstnanci, ale i okolní farmáři a další dodavatelé.“

Koupí nivy z Dolního Přímu tedy potěšíte nejen svoje chutě, ale vyjádříte tím i přízeň malým českým regionálním výrobcům. V konečném důsledku takový přístup samozřejmě pomáhá nejen celé české ekonomice, ale má pozitivní vliv i na ekologii a emisní stopu, neboť se zboží i suroviny nemusí zbytečně vozit na velké vzdálenosti.

K vínu a s čerstvým pečivem

Právě díky tomu, že všichni lokální producenti dbají na to, aby jejich výrobky měly v daném regionu to nejlepší jméno, se česká niva z Dolního Přímu těší takové popularitě.

„Vyrábíme vysoce kvalitní, čistě přírodní sýr, a to pod značkou, kterou zná každý Čech,“ říká Petr Dvořák. Vždyť také sýr Niva z jeho sýrárny pravidelně získává ocenění z veletrhů a soutěží.

Kromě několikrát získaného titulu „Potravina a potravinář Královehradeckého kraje v kategorii mléčných výrobků“ má třeba aktuálně propůjčenu cenu Spokojený zákazník Královehradeckého kraje 2018 - 2020 od Sdružení českých spotřebitelů. A spokojeně vypadá i Petr Dvořák, když si vlastní nivu ochutná: „Vím, že se sýrem Niva existují stovky zajímavých receptů, třeba na pomazánky, ale já si ji nejraději dávám takovou, jaká je, s čerstvým pečivem a k vínu. To si opravu pochutnávám a relaxuji.“