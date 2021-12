Cílem je přinést chytré řešení flexibilní formy zaměstnávání, které umožní zaměstnavatelům přizpůsobit pracovní nabídky potřebám uchazečů tím, že rozdělí plné úvazky na jednotlivé směny. Samotnému založení digitální platformy samozřejmě předcházely náročné analýzy a průzkumy trhu práce.

„S rozvojem technologií a postupující globalizací se trh práce mění čím dál rychleji. Peníze jsou sice stále prioritou číslo jedna, ale na prvních třech příčkách zaměstnaneckých průzkumů se již několik let umisťují flexibilita práce a důraz na volný čas. Obrovská poptávka po lidských zdrojích ve spojení s požadavkem na flexibilitu proto stojí v základech platformy Flecto,“ uvádí Kateřina Tkadlecová.

Díky platformě Flecto můžete pracovat, kdy se vám to hodí

Významná proměna trhu práce

Rozdělením plných úvazků na dílčí směny se může skutečně velmi významně proměnit současný trh práce. Do pracovního procesu bude například možné zapojit více než 2 miliony lidí, kteří nemohou nebo nechtějí pracovat na plný úvazek a ocitají se tak na okraji trhu práce.

Jedná se většinou o rodiče na rodičovské dovolené, pečující o osobu blízkou, o aktivní seniory nebo studenty a vlastně všechny, kteří se nechtějí nebo nemohou vázat na plný úvazek. Tyto skupiny nemají možnost vzít práci na plný úvazek, ale pracovní návyky a chuť pracovat jim přitom nechybí.

Prostřednictvím nové aplikace si zájemci o práci mohou vybírat hned z několika nabídek, které splňují jeho požadavky, a to dokonce i u několika zaměstnavatelů zároveň. Potvrdit účast na směně je možné dlouho dopředu nebo několik hodin před jejím začátkem. Pokud se změní plány, je možné se odhlásit.

Platforma je navržena tak, aby byl proces snadný a zároveň umožňoval flexibilitu. Zaměstnavatelé díky tomu mohou spravovat požadavky na lidské zdroje bez časových ztrát a zbytečné administrativy a získají pracovní sílu z lokálních zdrojů.

„Ve společnosti se pohybuje mnoho lidí, kteří pracovat skutečně chtějí, ale stávající nastavení trhu práce jim to neumožňuje. Potřebují být flexibilní a plánovat si čas podle sebe, a to při celém úvazku zkrátka nejde. Přitom právě oni by mohli vyřešit řadu současných problémů na pracovním trhu. Jde především o nedostatek lidí na nekvalifikovaných pozicích, ale i přetíženost směnných modelů,“ vysvětluje spoluzakladatelka firmy Jana Stehlíková.

Platforma byla spuštěna letos na podzim, umožňuje plánování práce dle časových možností pracovníka a vše je možné vyřídit online. Není tedy nutné nikam chodit ani volat. Funguje na uživatelsky přívětivém principu, stačí se zaregistrovat a zájemci mohou začít pracovat. Na blížící se směnu nebo nové pracovní příležitosti ve vybrané lokalitě jsou upozorněni prostřednictvím SMS nebo e-mailu.

Velké plány do budoucna

Ve vedení Flecto má Jana Stehlíková na starost řízení a rozvoj obchodu, Kateřina Tkadlecová řízení vývoje platformy a inovace. Spolu se pak podílí na strategickém vedení společnosti a už teď mají velké plány do budoucna.

„Chceme se zaměřit především na technologické řešení, které přinese další inovaci a automatizaci do jinak časově velmi náročného náborového procesu. Platforma je na trhu a již první interakce se zaměstnavateli ukazují příležitosti k rozvoji dalších produktových řad. Velký potenciál vidíme v samoplánování, předčasném vyplácení mezd a automatizaci náboru kvalifikovaných pracovníků,“ prozrazují a dodávají, že do dvou let chtějí expandovat i na zahraniční trhy.